Inizia con una rotonda vittoria per 5-0 il campionato dell’Inter Women . All'Arena Civica le ragazze hanno superato la Ternana dominando dal primo all'ultimo minuto. Al termine della gara Gianpiero Piovani ha parlato ai microfoni di Inter Tv. "È stata una bella partita, le ragazze sono state brave e l'abbiamo interpretata bene. Avevo detto che dovevamo tenere subito il ritmo alto e così è stato. Abbiamo creato tante palle gol, una siamo riusciti a capitalizzarla e da lì abbiamo costruito questo piccolo castello che ci ha permesso di portare a casa questo risultato importante".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter femminile news inter femminile Inter Women, Piovani: “Abbiamo creato tanto, brave le ragazze. Guai a mollare, l’obiettivo…”
inter femminile
Inter Women, Piovani: “Abbiamo creato tanto, brave le ragazze. Guai a mollare, l’obiettivo…”
Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro rilasciate ai microfoni di InterTv al termine di Inter-Ternana
"Il primo gol? Lavoriamo tanto su queste situazioni, normale che con giocatrici di qualità si creano situazioni del genere, oggi sono state veramente brave, anche dietro con le preventive. Faccio i complimenti alla difesa, al centrocampo e all'attacco in particolare perché siamo riusciti ad andare in gol con più giocatrici e questa è una cosa molto importante. Guai a mollare, l'obiettivo è sempre quello di migliorarsi, quello che hai fatto oggi domani è già vecchio, dobbiamo sempre trovare le motivazioni giuste".
© RIPRODUZIONE RISERVATA