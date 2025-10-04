Inizia con una rotonda vittoria per 5-0 il campionato dell’Inter Women . All'Arena Civica le ragazze hanno superato la Ternana dominando dal primo all'ultimo minuto. Al termine della gara Gianpiero Piovani ha parlato ai microfoni di Inter Tv. "È stata una bella partita, le ragazze sono state brave e l'abbiamo interpretata bene. Avevo detto che dovevamo tenere subito il ritmo alto e così è stato. Abbiamo creato tante palle gol, una siamo riusciti a capitalizzarla e da lì abbiamo costruito questo piccolo castello che ci ha permesso di portare a casa questo risultato importante".