L’attesa è finita: l'Inter Women è pronta a tornare in campo per l'inizio della Serie A femminile che vedrà le nerazzurre affrontare la neopromossa Ternana, nella gara d’esordio. La squadra guidata da Gianpiero Piovani scenderà in campo alle 12:30 all’Arena Civica Gianni Brera.

Il match sarà live e on demand sulla piattaforma DAZN. Sarà possibile seguire la gara tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.