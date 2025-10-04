L’attesa è finita: l'Inter Women è pronta a tornare in campo per l'inizio della Serie A femminile che vedrà le nerazzurre affrontare la neopromossa Ternana, nella gara d’esordio. La squadra guidata da Gianpiero Piovani scenderà in campo alle 12:30 all’Arena Civica Gianni Brera.
Serie A femminile, Inter-Ternana formazioni ufficiali: c’è Wullaert con Polli
Il match sarà live e on demand sulla piattaforma DAZN. Sarà possibile seguire la gara tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
Queste le formazioni ufficiali scelte da Gianpiero Piovani e Antonio Cincotta:
INTER (3-4-1-2): 1 Rúnarsdottir; 6 Santi, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 13 Merlo, 27 Csiszar, 21 Tomaselli, 22 Schough; 7 Bugeja; 31 Wullaert, 9 Polli. A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 3 Bowen, 4 Pleidrup, 11 Van Dijk, 14 Robustellini, 16 Tomasevic, 18 Glionna, 20 Detruyer, 33 Bartoli, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani
TERNANA (4-3-3): 13 Ghioc; 22 Erzen, 4 Pacioni, 24 Massimino, 18 Vigliucci; 27 Di Giammarino, 3 Breitner, 20 Pellegrino Cimò; 11 Pirone, 15 Ferraresi, 10 Paloma. A disposizione: 1 Bartalini, 5 Peruzzo, 6 Corrado, 8 Pastrenge, 12 Ciccioli, 14 Porcarelli, 17 Labate, 19 Quazzico, 21 Petrara, 23 Regazzoli, 29 Soares Martins, 55 Ripamonti. Coach: Antonio Cincotta
Arbitro: Riccardo Dasso
Assistenti: Tomasi-Sadikaj
Quarto Ufficiale: Bruschi
(inter.it)
