Inizia nel migliore dei modi il cammino dell’Inter Women in campionato. All’Arena Civica, le nerazzurre superano la Ternana con un netto 5-0, dominando dall’inizio alla fine e regalando una prestazione convincente davanti al proprio pubblico. Le firme del successo portano i nomi di Tomaselli, Bugeja, Tomasevic, Wullaert e Van Dijk.

L’avvio di gara è subito intenso: al 6’ Paloma Lazaro prova a sorprendere Rúnarsdottir, che risponde con un grande intervento. L’Inter Women cresce minuto dopo minuto e al 10’ trova il gol che sblocca la partita: splendida azione corale finalizzata da Tomaselli che non sbaglia davanti a Ghioc per l’1-0. Le nerazzurre insistono con decisione, con Tomaselli e Bugeja vicine al raddoppio. Al 34’ arriva l’episodio che indirizza la gara: dopo la prima chiamata storica al Football Video Support per l’Inter Women, il direttore di gara espelle Pacioni per un fallo su Csiszar. Ternana in dieci. Nel finale di tempo le ragazze di Piovani affondano ancora: al 44’ è Bugeja a firmare il 2-0 con un sinistro potente e preciso dal limite. Si va così all’intervallo con le nerazzurre avanti di due reti.

La ripresa si apre con la stessa intensità. Al 51’ cross perfetto di Bugeja, colpo di testa di Tomasevic che colpisce la traversa, ma sulla ribattuta l'attaccante spinge in rete per il 3-0. Lo show prosegue con una perla di Wullaert: tiro a giro dal limite imprendibile per Ghioc, che vale il 4-0. Le nerazzurre non si fermano e continuano a creare occasioni con Van Dijk e Glionna, fermate solo dai riflessi dell’estremo difensore umbro. Nel recupero arriva la quinta e ultima gioia: splendida verticalizzazione di Wullaert per Van Dijk, che davanti al portiere non sbaglia e completa il 5-0 nerazzurro. Una vittoria netta e cinque firme diverse: l’Inter Women parte fortissimo in Serie A, spinta dall’entusiasmo dell’Arena Civica e da una prestazione corale di grande qualità.