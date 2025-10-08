FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter femminile news inter femminile Women’s Europa Cup, Inter-Vllaznia formazioni ufficiali: Wullaert guida l’attacco

inter femminile

Women’s Europa Cup, Inter-Vllaznia formazioni ufficiali: Wullaert guida l’attacco

Women’s Europa Cup, Inter-Vllaznia formazioni ufficiali: Wullaert guida l’attacco - immagine 1
Secondo turno di qualificazione europea per le nerazzurre di Piovani, che affrontano la formazione albanese
Fabio Alampi Redattore 

Dopo la vittoria per 5-0 contro la Ternana in campionato, l'Inter Women torna in campo. La squadra di Gianpiero Piovani continua il cammino europeo sfidando il KFF Vllaznia nell'andata delsecondo turno di Qualificazione di UEFA Women’s Europa Cup.

Il fischio d'inizio del match che si giocherà al KONAMI Football Centre è previsto per le ore 18:00. La gara verrà trasmessa in diretta dai canali nerazzurri: i tifosi potranno seguire la gara in diretta su Inter TV, inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e sul canale YouTube del Club.

Women’s Europa Cup, Inter-Vllaznia formazioni ufficiali: Wullaert guida l’attacco- immagine 2
Getty Images

Queste le formazioni ufficiali:

INTER (3-4-3): 1 Runarsdottir; 33 Bartoli, 5 Andres, 4 Pleidrup; 27 Csiszar, 6 Santi, 20 Detruyer, 14 Robustellini; 31 Wullaert, 11 Van Dijk, 18 Glionna. A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 3 Bowen, 7 Bugeja, 9 Polli, 13 Merlo, 16 Tomasevic, 21 Tomaselli, 22 Schough, 24 Milinkovic, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani

KFF VLLAZNIA (4-2-3-1): 12 Recalde; 26 Rojas, 5 Bajraktari, 4 Vuksani, 2 Myvett; 7 Deda, 6 Strkalj; 13 Renteria, 20 Montenegro, 11 Doci; 19 Groves. A disposizione: 1 Wilson, 3 Leba, 8 Berisha, 9 Borci, 15 Madril, 17 Ndoci, 29 Cid, 30 Mesa. Coach: Nikolin Leka

Arbitro: Lotta Vuorio

Assistenti: Hyvönen-Tiensuu

Quarto ufficiale: Kulmala

(inter.it)

Leggi anche
Women’s Europa Cup: domani Inter-Vllaznia. Ecco dove vederla in TV
Inter Women, Tomaselli: “Partite con il piede giusto, contente di prestazione e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA