Dopo la vittoria per 5-0 contro la Ternana in campionato, l'Inter Women torna in campo. La squadra di Gianpiero Piovani continua il cammino europeo sfidando il KFF Vllaznia nell'andata delsecondo turno di Qualificazione di UEFA Women’s Europa Cup.
inter femminile
Women’s Europa Cup, Inter-Vllaznia formazioni ufficiali: Wullaert guida l’attacco
Il fischio d'inizio del match che si giocherà al KONAMI Football Centre è previsto per le ore 18:00. La gara verrà trasmessa in diretta dai canali nerazzurri: i tifosi potranno seguire la gara in diretta su Inter TV, inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e sul canale YouTube del Club.
Queste le formazioni ufficiali:
INTER (3-4-3): 1 Runarsdottir; 33 Bartoli, 5 Andres, 4 Pleidrup; 27 Csiszar, 6 Santi, 20 Detruyer, 14 Robustellini; 31 Wullaert, 11 Van Dijk, 18 Glionna. A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 3 Bowen, 7 Bugeja, 9 Polli, 13 Merlo, 16 Tomasevic, 21 Tomaselli, 22 Schough, 24 Milinkovic, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani
KFF VLLAZNIA (4-2-3-1): 12 Recalde; 26 Rojas, 5 Bajraktari, 4 Vuksani, 2 Myvett; 7 Deda, 6 Strkalj; 13 Renteria, 20 Montenegro, 11 Doci; 19 Groves. A disposizione: 1 Wilson, 3 Leba, 8 Berisha, 9 Borci, 15 Madril, 17 Ndoci, 29 Cid, 30 Mesa. Coach: Nikolin Leka
Arbitro: Lotta Vuorio
Assistenti: Hyvönen-Tiensuu
Quarto ufficiale: Kulmala
(inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA