Inter Women, via alla stagione 2026/27: ritiro e amichevoli, tutte le date

Prende forma l'estate dell'Inter Women in vista della stagione 2026/27, nella quale le nerazzurre saranno protagoniste in Italia e in Europa. La prima data da segnare sul calendario è il 22 luglio, giornata in cui si giocherà la prima delle amichevoli previste nel calendario estivo, che vedrà l'Inter Women affrontare il Grasshopper Club Zürich allo Stadio del Lido di Locarno.