Le nerazzurre tornano all'Arena Civica per sfidare la formazione giallorossa nella quindicesima giornata della Serie A Femminile 2025/26

Alessandro De Felice Redattore 20 febbraio - 00:00

Sale la tensione e parte il countdown. Domenica 22 febbraio, alle ore 15:30, l’Inter Women affronta la Roma all’Arena Civica di Milano per la 15ª giornata di Serie A Femminile.

Una sfida al vertice: le giallorosse guidano la classifica con 33 punti, mentre le nerazzurre di Gianpiero Piovani inseguono a soli 3 punti di distanza.

Sarà una domenica di festa in cui i tifosi interisti potranno vivere un'esperienza speciale a tinte nerazzurre, sostenendo l'Inter Women in una gara importantissima.

NOVITÀ PER I TIFOSI ALL’ARENA

A partire da questa partita, l’Arena Civica offrirà ai tifosi nuove esperienze dedicate al coinvolgimento e al divertimento, attive già un’ora prima del fischio d’inizio.

I sostenitori che si sono registrati al concorso tramite la pagina dedicata potranno partecipare al gioco “19.08 O’Clock”, provando a fermare il cronometro esattamente a 19,08 secondi per vincere una maglia gara ufficiale. Chi non si fosse registrato in anticipo avrà comunque la possibilità di farlo direttamente all’Arena e prendere parte all’iniziativa.

Inoltre, l’atmosfera nerazzurra sarà arricchita dalla presenza di due Legend, Sébastien Frey e Lisa Alborghetti, che incontreranno i tifosi in un meet & greet un’ora prima dell’inizio della gara, regalando emozioni e ricordi indelebili.

Inter-Roma si preannuncia come un grande spettacolo, dentro e fuori dal campo, con i tifosi nerazzurri pronti a sostenere le proprie ragazze in un appuntamento che può essere decisivo per la corsa al vertice.

IL MOMENTO DELLE DUE SQUADRE

L'Inter Women arriva da un momento straordinario di forma: con il 3-2 arrivato lo scorso weekend al 93' sul campo del Parma, sono otto le vittorie consecutive in campionato e undici quelle tra tutte le competizioni.

La squadra di Piovani ha inanellato un filotto positivo, diventando il miglior attacco del campionato con 33 reti realizzate. Sono 14 quelle subite.

Le giallorosse arrivano alla sfida di Milano dopo aver centrato tre vittorie nelle ultime cinque uscite, pareggiando però 3-3 a Parma e 2-2 in casa contro il Napoli, nell'ultimo turno di campionato. Le capitoline hanno messo a segno 28 gol, subendone 14.

INGRESSO GRATUITO

Tutte le partite casalinghe della squadra allenata da Gianpiero Piovani si disputano all'Arena Civica Gianni Brera di Milano, in Viale Giorgio Byron 2.

L'ingresso all'Arena Civica per assistere alle partite dell'Inter Women è sempre gratuito. Ad ogni partita troverete tante attività per la famiglia e i bambini e tutto l'entusiasmo del calcio femminile.

(Fonte: Inter.it)