Inter Women batte il Parma 3-2, Piovani: “Non vogliamo fermarci, l’obiettivo è la top 3”

Una grandissima rimonta e un'importante vittoria per l’Inter Women. Le nerazzurre vincono 3-2 sul campo del Parma

Matteo Pifferi Redattore 15 febbraio 2026 (modifica il 15 febbraio 2026 | 23:02)

Una grandissima rimonta e un'importante vittoria per l’Inter Women. Le nerazzurre vincono 3-2 sul campo del Parma, grazie alle reti di Wullaert, Polli e Vilhjalmsdottir. Le nerazzurre hanno vinto l'ottava gara consecutiva in campionato, dove occupano il secondo posto con 30 punti. Al termine della partita il tecnico nerazzurro Gianpiero Piovaniha parlato in esclusiva ai microfoni di Inter TV:

“È una vittoria importante, su un campo difficile. Abbiamo fatto bene, soprattutto nella gestione della palla. L’idea era venire qui per vincere e le ragazze sono state bravissime: ci hanno messo il cuore, sono andate oltre l’ostacolo e questo è molto importante. Vedere tutta la squadra festeggiare alla fine mi rende ancora più felice e orgoglioso di allenare queste ragazze, perché sono davvero fantastiche per quello che stanno facendo e per il percorso di crescita, sia individuale che collettivo. Siamo una squadra forte, dobbiamo solo tirare fuori la cattiveria agonistica e la qualità che abbiamo.

Lavoriamo come facciamo sempre durante la settimana. È fondamentale che tutto sia in sintonia. Ho a disposizione 25 ragazze che considero tutte titolari. Magari qualcuna gioca meno, ma hanno dimostrato, anche in Coppa Italia e oggi con quattro cambi rispetto alla scorsa settimana, quanto siano importanti. Questa è una grande forza per un allenatore: non avere solo 11 o 12 giocatrici, ma poterne contare 25.

Noi giochiamo sempre per vincere. Come ho detto anche la settimana scorsa, la Roma ha un vantaggio che può permetterle qualche errore, noi invece no, perché abbiamo uno svantaggio da recuperare. Dobbiamo fare il massimo per provare a raggiungerle. Il primo obiettivo resta entrare nelle prime tre, che significherebbe la qualificazione in Champions League. Questo è il nostro traguardo principale. Poi c’è l’obiettivo campionato, che per noi deve essere una spinta: ci crediamo. E infine la Coppa Italia, che è un altro traguardo importante.”