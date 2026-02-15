Inter Women, Vilhjalmsdottir: “Da ora tutte finali per noi. Contro la Roma…”

“Sono tre punti importantissimi. Penso che ogni partita di campionato, da ora in avanti, sia una finale per noi se vogliamo raggiungere le prime posizioni. Oggi abbiamo giocato molto bene. Abbiamo ottenuto la vittoria segnando al 93’, ma credo che abbiamo sempre avuto la gara in mano.

Stiamo crescendo ogni partita e questo è molto bello ed entusiasmante. Come dico sempre, sono felice se riesco ad aiutare la squadra in qualsiasi modo. Sono molto contenta di essere stata decisiva con il mio gol. Sarà una partita molto difficile quella contro le giallorosse. Roma e Inter sono due delle migliori squadre del campionato, quindi sarà una sfida emozionante. Speriamo di arrivarci nella miglior forma possibile.”