L’Iner Women acciuffa il pari al Viola Park contro la Fiorentina grazie alla rete del 2-2 di Santi realizzata in pieno recupero.
Inter Women, Santi: “Punto importante, potevamo vincerla. Reazione importante, ma…”
Le nerazzurre hanno trovato il gol del definitivo pareggio al 91' grazie a una zampata di Irene Santi: le sue dichiarazioni
Al termine della gara, la calciatrice nerazzurra ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Inter TV:
“Pari giusto. Abbiamo sofferto molto, ma abbiamo portato a casa un punto importante e potevamo anche vincerla. Adesso guardiamo alle prossime partite. Potevamo gestire meglio la gara, ma avevamo di fronte un avversario che ci ha messo in difficoltà. È stata una reazione importante: abbiamo tirato fuori la voglia e il cuore. Ora vogliamo andare avanti in Europa Cup e poi concentrarci sulla partita contro il Parma”.
