“Pari giusto. Abbiamo sofferto molto, ma abbiamo portato a casa un punto importante e potevamo anche vincerla. Adesso guardiamo alle prossime partite. Potevamo gestire meglio la gara, ma avevamo di fronte un avversario che ci ha messo in difficoltà. È stata una reazione importante: abbiamo tirato fuori la voglia e il cuore. Ora vogliamo andare avanti in Europa Cup e poi concentrarci sulla partita contro il Parma”.