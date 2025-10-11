FC Inter 1908
Piovani: “Buon pari, dobbiamo ancora lavorare tanto. Penso addirittura che…”

Finisce 2-2 tra Fiorentina e l'Inter Women al Viola Park: ecco le dichiarazioni di coach Piovani dopo la partita
Alessandro Cosattini 

Finisce 2-2 tra Fiorentina e l'Inter Women al Viola Park, nella gara valida per la seconda giornata di Serie A Femminile 2025/26. Le nerazzurre hanno trovato il gol del definitivo pareggio al 91' grazie a una zampata di Irene Santi.

Il commento di coach Piovani e della centrocampista nerazzurra al termine della sfida:

“Faccio i complimenti alla Fiorentina, ha fatto molto bene. Noi siamo state un po’ contratte e forse la partita europea in settimana ci ha tolto qualche energia. Loro sono una squadra forte e, alla fine, una gara che potevamo anche perdere l’abbiamo pareggiata e addirittura nel finale avremmo potuto vincerla. Dobbiamo ancora lavorare tanto. È comunque un buon pareggio, perché la Fiorentina ha grandi ambizioni. Dobbiamo continuare a lavorare sulla testa delle ragazze. L’obiettivo era venire qui e fare bene, e per come si era messa la partita va bene così. Le sensazioni restano positive. Cerco sempre di essere ottimista, perché stiamo facendo una serie di risultati importanti. Ora andremo in Albania per provare a vincere e poi penseremo al Parma".

(Fonte: inter.it)

