“Faccio i complimenti alla Fiorentina, ha fatto molto bene. Noi siamo state un po’ contratte e forse la partita europea in settimana ci ha tolto qualche energia. Loro sono una squadra forte e, alla fine, una gara che potevamo anche perdere l’abbiamo pareggiata e addirittura nel finale avremmo potuto vincerla. Dobbiamo ancora lavorare tanto. È comunque un buon pareggio, perché la Fiorentina ha grandi ambizioni. Dobbiamo continuare a lavorare sulla testa delle ragazze. L’obiettivo era venire qui e fare bene, e per come si era messa la partita va bene così. Le sensazioni restano positive. Cerco sempre di essere ottimista, perché stiamo facendo una serie di risultati importanti. Ora andremo in Albania per provare a vincere e poi penseremo al Parma".