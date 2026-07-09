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Inter Women, UFFICIALE: van Dijk ceduta a titolo definitivo al Lipsia
Operazione in uscita per la formazione femminile nerazzurra, che dice addio all'attaccante olandese classe 2003
Operazione in uscita per l'Inter Women: la formazione femminile nerazzurra ha ceduto a titolo definitivo al Lipsia l'attaccante olandese Nikée Dianá van Dijk, reduce dal prestito all'Hoffenheim.
Questo il comunicato:
FC Internazionale Milano comunica la cessione di Nikée Dianá van Dijk: l’attaccante classe 2003 si trasferisce al Lipsia a titolo definitivo.
(inter.it)
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