FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter femminile news inter femminile Inter Women, UFFICIALE: van Dijk ceduta a titolo definitivo al Lipsia

inter femminile

Inter Women, UFFICIALE: van Dijk ceduta a titolo definitivo al Lipsia

Inter Women
Operazione in uscita per la formazione femminile nerazzurra, che dice addio all'attaccante olandese classe 2003
Fabio Alampi Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Operazione in uscita per l'Inter Women: la formazione femminile nerazzurra ha ceduto a titolo definitivo al Lipsia l'attaccante olandese Nikée Dianá van Dijk, reduce dal prestito all'Hoffenheim.

Questo il comunicato:

FC Internazionale Milano comunica la cessione di Nikée Dianá van Dijk: l’attaccante classe 2003 si trasferisce al Lipsia a titolo definitivo.

(inter.it)

Leggi anche
Inter Women, sfida al Newcastle a St. James’ Park: il calendario delle amichevoli
Coppa Italia Women, il tabellone dell’edizione 2026/27: ecco la prima avversaria...

© RIPRODUZIONE RISERVATA