L'Inter Women di Gianpiero Piovani guarda già avanti. Dopo la sconfitta con il Brann, che ha interrotto il percorso verso la UEFA Women's Champions League, ora la squadra nerazzurra punta alla sfida di sabato 30 agosto contro il Valur per proseguire il cammino europeo.
inter femminile
Inter Women, sabato la sfida con il Valur: dove vederla in tv, obiettivo Europa Cup
Si gioca sabato 30 alle 11:00 al KONAMI Football Centre, che in questi giorni ha ospitato non solo le partite nerazzurre, ma tutto il mini torneo di qualificazione con Brann, Valur e Braga. Brann e Braga, vincitrici contro Inter e Valur, si sfideranno per un posto nella UEFA Women's Champions League.
Inter e Valur, invece, scenderanno in campo in un match che prevede supplementari e rigori in caso di parità: chi vince, accede al primo turno di Qualificazione di UEFA Women’s Europa Cup.
Il sorteggio per il turno di Qualificazione è in programma a Nyon il 31 agosto: la doppia sfida per accedere all'Europa Cup è in programma il 10/11 (andata) e 17/18 (ritorno) settembre.
La squadra di Piovani è stata sconfitta 2-1 dal Brann (dopo il vantaggio iniziale), mentre le islandesi del Valur sono state battute 3-1 dallo Sporting Braga.
La partita europea dell'Inter Women verrà trasmessa in diretta dai canali nerazzurri: i tifosi potranno seguire il match in diretta su Inter TV, inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e sul canale YouTube del Club.
(Fonte: Inter.it)
