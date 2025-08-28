FC Inter 1908
inter femminile

inter femminile

Inter Women, Csiszar: “Non contente per il risultato, testa a sabato. Il Brann…”

Henrietta Csiszar ha commentato così la sconfitta dell'Inter in Champions League contro il Brann
Henrietta Csiszar ha commentato così la sconfitta dell'Inter in Champions League contro il Brann:

"Dobbiamo concentrarsi sulla prossima partita che ci sarà tra due giorni, dovremo vincere indipendentemente dall'avversario e proveremo ad arrivare più avanti possibile. Anche noi siamo forti, abbiamo tante giocatori di livello ma per me è un punto di partenza. Non siamo contente del risultato, dobbiamo continuare a lavorare"

"Testa a sabato? Esattamente, adesso dobbiamo recuperare le energie, abbiamo due giorni per preparare la partita e raggiungere l'Europa Cup. Abbiamo tanta esperienza anche con le nostre Nazionali ma come squadra è diverso, questa è stata la prima volta che giocavamo in Champions. Loro hanno maggiore esperienza, abbiamo giocato bene, abbiamo fatto errori e congratulazioni al Brann. Il Brann ha grandi chance di andare avanti, dobbiamo pensare a noi"

"Gaupset mi ha impressionato, la conoscevamo ma ha fatto una grande partita, sin dall'inizio abbiamo sentito la loro fisicità. Abbiamo controllato all'inizio ma piano piano abbiamo iniziato a perdere duelli e la partita è cambiata"

