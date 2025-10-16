FC Inter 1908
Inter Women, venerdì il sorteggio di Women’s Europa Cup: i dettagli

Inter Women, venerdì il sorteggio di Women’s Europa Cup: i dettagli - immagine 1
Le nerazzurre qualificate agli ottavi di finale venerdì 17 ottobre alle 13:00 scopriranno il tabellone della fase a eliminazione diretta
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Prosegue il cammino europeo della squadra di Piovani che dopo il 7-0 dell’andata ha chiuso il ritorno del secondo turno di qualificazione contro il KFF Vllaznia vincendo 5-0 e conquistando l’accesso alla fase a eliminazione diretta.

Il sorteggio della UEFA Women's Europa Cup è in programma alle 13:00 CET di venerdì 17 ottobre e stabilirà il tabellone della fase a eliminazione diretta, dagli ottavi di finale fino alla finale.

Al sorteggio partecipano le 16 squadre vincitrici del secondo turno di qualificazione, che termina giovedì. Ogni turno della nuova competizione si disputerà con incontri di andata e ritorno a eliminazione diretta, inclusa la finale del 25/26 aprile e del 2/3 maggio.

Inter Women, venerdì il sorteggio di Women’s Europa Cup: i dettagli- immagine 2
Getty Images

UEFA WOMEN'S EUROPA CUP 2025/26 | LE DATE

Primo turno di qualificazione

Andata: Inter-Hibernian FC Women 4-1

Ritorno: Hibernian FC Women-Inter 0-1

Secondo turno di qualificazione

Andata: Inter-KFF Vllaznia: 7-0

Ritorno: KFF Vllaznia-Inter 0-5

Inter Women, venerdì il sorteggio di Women’s Europa Cup: i dettagli- immagine 3
Getty Images

Ottavi di finale

Sorteggio: 17 ottobre, Nyon

Andata: 11/12 novembre

Ritorno: 19/20 novembre

Quarti di finale

Sorteggio: 17 ottobre, Nyon

Andata: 11/12 febbraio

Ritorno: 18/19 febbraio

Semifinali

Sorteggio: 17 ottobre, Nyon

Andata: 24/25 marzo

Ritorno: 1/2 aprile

Finale (andata e ritorno)

Sorteggio (per decidere l'ordine delle partite): 17 ottobre, Nyon

Andata: 25 o 26 aprile

Ritorno: 2 o 3 maggio

(Fonte: Inter)

