Inter Women, venerdì il sorteggio di Women’s Europa Cup: i dettagli

Al sorteggio partecipano le 16 squadre vincitrici del secondo turno di qualificazione, che termina giovedì. Ogni turno della nuova competizione si disputerà con incontri di andata e ritorno a eliminazione diretta, inclusa la finale del 25/26 aprile e del 2/3 maggio.
UEFA WOMEN'S EUROPA CUP 2025/26 | LE DATE
Primo turno di qualificazione
Andata: Inter-Hibernian FC Women 4-1
Ritorno: Hibernian FC Women-Inter 0-1
Secondo turno di qualificazione
Andata: Inter-KFF Vllaznia: 7-0
Ritorno: KFF Vllaznia-Inter 0-5
Ottavi di finale
Sorteggio: 17 ottobre, Nyon
Andata: 11/12 novembre
Ritorno: 19/20 novembre
Quarti di finale
Sorteggio: 17 ottobre, Nyon
Andata: 11/12 febbraio
Ritorno: 18/19 febbraio
Semifinali
Sorteggio: 17 ottobre, Nyon
Andata: 24/25 marzo
Ritorno: 1/2 aprile
Finale (andata e ritorno)
Sorteggio (per decidere l'ordine delle partite): 17 ottobre, Nyon
Andata: 25 o 26 aprile
Ritorno: 2 o 3 maggio
(Fonte: Inter)
