Tutto facile per le nerazzurre dopo il 7-0 dell'andata: a segno Bugeja, Polli, Glionna, Tomaselli e Detruyer

L’Inter Women chiude la pratica contro il KFF Vllaznia e si qualifica agli ottavi di finale della Women's Europa Cup. La squadra di Piovani dopo il 7-0 al Konami Football Centre vince anche in Albania chiudendo sul 5-0 il ritorno del secondo turno di qualificazione. A decidere il match il gol di Bugeja nel primo tempo e le reti di Polli, Glionna, Tomaselli e Detruyer nella ripresa. Partita storica per l’Inter Women che conquista l’accesso alla fase a eliminazione diretta con la centesima vittoria in tutte le competizioni. Il sorteggio di venerdì 17 ottobre stabilirà il tabellone della fase a eliminazione diretta dagli ottavi di finale in poi.