L’Inter Women chiude la pratica contro il KFF Vllaznia e si qualifica agli ottavi di finale della Women's Europa Cup. La squadra di Piovani dopo il 7-0 al Konami Football Centre vince anche in Albania chiudendo sul 5-0 il ritorno del secondo turno di qualificazione. A decidere il match il gol di Bugeja nel primo tempo e le reti di Polli, Glionna, Tomaselli e Detruyer nella ripresa. Partita storica per l’Inter Women che conquista l’accesso alla fase a eliminazione diretta con la centesima vittoria in tutte le competizioni. Il sorteggio di venerdì 17 ottobre stabilirà il tabellone della fase a eliminazione diretta dagli ottavi di finale in poi.
inter femminile
Women’s Europa Cup, l’Inter travolge il Vllaznia e vola agli ottavi: 0-5 il risultato finale
KFF VLLAZNIA INTER 0-5 | IL TABELLINO—
GOL: 8' Bugeja (I), 48' Polli (I), 50' Glionna (I), 77' Tomaselli (I), 81' Detruyer (I)
KFF VLLAZNIA (4-2-3-1): 12 Recalde (88' 1 Wilson); 26 Rojas (88' 29 Cid), 5 Bajraktari, 4 Vuksani, 2 Myvett (55' 3 Leba); 15 Madril (55' 13 Renteria), 6 Strkalj; 20 Montenegro, 7 Deda, 11 Doci; 9 Borci (75' 8 Berisha). A disposizione: 17 Ndoci, 19 Groves, 21 Hasaj, 27 Cungu, 30 Mesa. Coach: Nikolin Leka
INTER (4-3-1-2): 32 Belli (75' 12 Piazza); 13 Merlo, 3 Bowen (66' 33 Bartoli), 4 Pleidrup, 14 Robustellini (55' 44 Consolini); 21 Tomaselli, 6 Santi (46' 9 Polli), 16 Tomašević; 8 Vilhjálmsdóttir (46' 20 Detruyer); 7 Bugeja, 18 Glionna. A disposizione: 1 Runarsdottir, 5 Andres, 22 Schough, 24 Milinković, 27 Csiszár. Coach: Gianpiero Piovani
Ammonite: Vilhjálmsdóttir (I), Deda (V), Bajraktari (V)
Recupero: 2'; 4'
Arbitro: Ana Maria Terteleac
Assistenti: Alexandra Apostu, Bianca Diana Florea
Quarto ufficiale: Andreea Mihaela Zdrascovici
(inter.it)
