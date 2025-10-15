Inter Women, Piovani: “Atteggiamento non scontato, contro il Parma…”

Le dichiarazioni dell'allenatore dell'Inter Women dopo il successo in Albania nel ritorno di Women's Europa Cup

Alessandro De Felice Redattore 15 ottobre - 21:07

L’Inter Women chiude la pratica contro il KFF Vllaznia e si qualifica agli ottavi di finale della Women's Europa Cup.

La squadra di Piovani dopo il 7-0 al Konami Football Centre vince anche in Albania chiudendo sul 5-0 il ritorno del secondo turno di qualificazione.

Dopo la sfida, il tecnico delle nerazzurre Piovani ha parlato ai microfoni di Inter TV:

"Sono contento per l'atteggiamento che hanno avuto sin dall'inizio, perché non era una cosa scontata. Le avevo chiesto a loro che dovevamo aprire questo percorso di crescita e questo percorso di crescita passa dalle vittorie. Logicamente passa anche dalle sconfitte, perché da lì si cresce ulteriormente per vedere proprio la reazione della squadra. Però si teneva in modo particolare a fare molto bene qua, soprattutto con le ragazze che stanno giocando un po' meno, hanno fatto davvero bene. Come dico sempre io, abbiamo più giocatrici a disposizione per il nostro arco e questo è veramente importante”.

È una partita europea, passa anche da situazioni come questa, ovvero di gestione del risultato e il processo di crescita della squadra? Sì, è quello che ti dicevo adesso.

“Abbiamo approcciato bene, questa è già una cosa importante. Poi è stata fatta anche una buona prestazione sul profilo tecnico e quindi c'è da essere soddisfatti per quello che si sta avvenendo in questo periodo”.

Ora subito testa al prossimo impegno, in campionato ci sarà il Parma, come ci arriva la squadra?

"Con entusiasmo, perché arriviamo da risultati positivi e questo è davvero bello, perché vuol dire che il lavoro che facciamo durante la settimana alla fine mettiamo in pratica quello che facciamo durante la settimana e si ottengono dei risultati. Credo che l'obiettivo che ci siamo prefissati rimane lì, non diciamo niente, continuiamo con il nostro cammino, cercando di bruciare le tappe, perché poi alla fine è molto importante che le ragazze crescano in fretta e che riescano nell'intento di portare a casa qualcosa di importante, che già adesso lo stiamo facendo”.