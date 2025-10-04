Tessa Wullaert, attaccante dell'Inter femminile, ha commentato ai microfoni di Inter TV il successo per 5-0 contro la Ternana: "È una cosa positiva iniziare il campionato con una vittoria. Sapevamo che la partita sarebbe stata difficile, non avevano nulla da perdere e avrebbero dato tutto. Penso che abbiamo reagito bene, il primo gol è stato rapido, una cosa importante per noi. Penso che abbiamo fatto una bella partita, creando diverse occasioni.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter femminile news inter femminile Inter Women, Wullaert: “Positivo iniziare il campionato con una vittoria. Da domani…”
inter femminile
Inter Women, Wullaert: “Positivo iniziare il campionato con una vittoria. Da domani…”
L'attaccante della formazione femminile nerazzurra ha commentato il successo per 5-0 contro la Ternana, nella quale ha segnato un gol
Sono molto contenta per la vittoria. Abbiamo creato tanto, pretendiamo tanto da noi stesse. Dobiamo continuare così. Il Vllaznia? Non lo conosciamo molto, eravamo concentrate sulla partita di oggi. Da domani ci riposeremo e penseremo alla gara di mercoledì. Voglio vincere".
© RIPRODUZIONE RISERVATA