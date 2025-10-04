Tessa Wullaert, attaccante dell'Inter femminile, ha commentato ai microfoni di Inter TV il successo per 5-0 contro la Ternana: "È una cosa positiva iniziare il campionato con una vittoria. Sapevamo che la partita sarebbe stata difficile, non avevano nulla da perdere e avrebbero dato tutto. Penso che abbiamo reagito bene, il primo gol è stato rapido, una cosa importante per noi. Penso che abbiamo fatto una bella partita, creando diverse occasioni.