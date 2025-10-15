Sono 30 le ragazze selezionate dal ct Soncin per gli impegni amichevoli in programma venerdì 24 e martedì 28 ottobre

Dalle emozioni di EURO 2025 alle sfide con le prime tre selezioni extra europee del Ranking FIFA, che segneranno il ritorno in azzurro di Sara Gama, pronta a diventare la nuova capo delegazione della Nazionale Femminile. Dopo lo splendido torneo continentale, l’Italia si appresta a tornare in campo per le gare con Giappone e Brasile, in programma venerdì 24 ottobre (ore 18.15, Rai 2) a Como e martedì 28 ottobre (ore 18.15, Rai 2) a Parma. Due amichevoli di prestigio che precederanno l’attesissima tournée in Florida, dove le Azzurre sono attese il 29 novembre a Orlando e il 2 dicembre a Fort Lauderdale (calcio d’inizio all’una italiana) dal doppio confronto con gli Stati Uniti.