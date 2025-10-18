Le nerazzurre hanno iniziato la nuova stagione alla grande: dopo aver raggiunto la Final Four della Serie A Women's Cup, l'Inter ha conquistato 4 punti nelle prime due giornate di campionato. La squadra di Piovani ha esordito con una roboante vittoria per 5-0 contro la Ternana alla prima giornata, mentre in seguito ha conquistato un punto in casa della Fiorentina grazie a un gol allo scadere di Irene Santi (2-2 il punteggio finale).