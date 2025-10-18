Dopo la straordinaria qualificazione agli ottavi di UEFA Women's Europa Cup l'Inter si prepara a riprendere il cammino in campionato. Le nerazzurre giocheranno contro il Parma all'Arena Civica Gianni Brera di Milano nella gara valida per la 3ª giornata della Serie A femminile 2025/26.
L’Inter Women torna all’Arena Civica di Milano: domani la sfida contro il Parma
La partita è in programma domenica 19 ottobre alle ore 18:00.
UN APPUNTAMENTO DA NON PERDERE
Le nerazzurre hanno iniziato la nuova stagione alla grande: dopo aver raggiunto la Final Four della Serie A Women's Cup, l'Inter ha conquistato 4 punti nelle prime due giornate di campionato. La squadra di Piovani ha esordito con una roboante vittoria per 5-0 contro la Ternana alla prima giornata, mentre in seguito ha conquistato un punto in casa della Fiorentina grazie a un gol allo scadere di Irene Santi (2-2 il punteggio finale).
Ora l'Inter punta a confermare l'ottimo avvio di stagione con la seconda partita casalinga del campionato: domenica 19 ottobre alle 18:00 l'Inter affronterà il Parma all'Arena Civica Gianni Brera. Un appuntamento imperdibile al quale sono chiamati tutti i tifosi nerazzurri: come di consueto l'accesso allo storico impianto milanese sarà libero e gratuito.
Una grande serata di calcio a tinte nerazzurre, che sarà ulteriormente ravvivata da un intrattenimento coinvolgente grazie alla presenza del nostro speaker e del nostro DJ, che scalderanno tutti i tifosi nerazzurri presenti all'Arena.
L'AVVERSARIO: IL PARMA
Il Parma, squadra che nella scorsa stagione militava in Serie B, ha iniziato la stagione con una sconfitta per 4-0 contro la Roma per poi vincere la prima partita casalinga del campionato contro il Sassuolo (2-1 il risultato per le ducali). Dopo due giornate le emiliane occupano la settima posizione in classifica con 3 punti: la squadra di Giovanni Valenti ha ottenuto il successo contro il Sassuolo grazie a un gol di Danielle Cox nel recupero.
(Fonte: Inter.it)
