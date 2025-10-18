Dopo aver eliminato agevolmente l'Hibernian e il Vllaznia nel doppio turno preliminare, negli ottavi di finale dell’Europa Cup l'Inter se la vedrà con l’Häcken. Il sorteggio effettuato ieri a Nyon ha infatti definito il tabellone della fase a eliminazione diretta della nuova competizione UEFA.
Women’s Europa Cup, l’Inter affronterà le svedesi dell’Häcken
"L’urna non è stata benevola con le nerazzurre di Gianpiero Piovani, che hanno pescato la formazione svedese, testa di serie numero 2 alle spalle dell’Ajax. Le giallonere hanno infatti un certo blasone europeo e, nel 2023/24, hanno centrato i quarti di finale della Champions League", scrive il sito ufficiale della FIGC.
La gara d'andata si giocherà l'11 o il 12 novembre a Göteborg, il ritorno il 19 o il 20 novembre a Milano. In caso di passaggio del turno l’Inter affronterà la vincente di Breidablik-Fortuna Hjørring. Nelle eventuali semifinali, invece, l'incrocio sarebbe con una tra PSV/Eintracht e Nordsjælland/Mura.
Il calendario—
OTTAVI DI FINALE (11/12 e 19/20 novembre)
Ajax-Hammarby
Glasgow City- Sporting Clube de Portugal
Anderlecht-Austria Vienna
Sparta Praga-Young Boys
Häcken-INTER
Breidablik- Fortuna Hjørring
Nordsjælland- ŽNK Mura
PSV Eindhoven- Eintracht Francoforte
QUARTI DI FINALE (11/12 e 18/19 febbraio)
1: Glasgow City / Sporting Clube de Portugal - Ajax (NED) / Hammarby
2: Sparta Praga / Young Boys - Anderlecht / Austria Vienna
3: Häcken / INTER - Breidablik / Fortuna Hjørring
4: PSV Eindhoven / Eintracht Francoforte - Nordsjælland / ŽNK Mura
SEMIFINALI (24/25 marzo e 1/2 aprile)
1: Vincente quarto di finale 2 - Vincente quarto di finale 1
2: Vincente quarto di finale 4 - Vincente quarto di finale 3
FINALE (25 o 26 aprile e 2 o 3 maggio)
Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2
