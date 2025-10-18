FC Inter 1908
Women’s Europa Cup, l’Inter affronterà le svedesi dell’Häcken

Le ragazze di Gianpiero Piovani avranno un grosso ostacolo da superare agli ottavi: la formazione svedese è testa di serie numero 2 alle spalle dell’Ajax
Eva A. Provenzano
Dopo aver eliminato agevolmente l'Hibernian e il Vllaznia nel doppio turno preliminare, negli ottavi di finale dell’Europa Cup l'Inter se la vedrà con l’Häcken. Il sorteggio effettuato ieri a Nyon ha infatti definito il tabellone della fase a eliminazione diretta della nuova competizione UEFA.

Getty Images

"L’urna non è stata benevola con le nerazzurre di Gianpiero Piovani, che hanno pescato la formazione svedese, testa di serie numero 2 alle spalle dell’Ajax. Le giallonere hanno infatti un certo blasone europeo e, nel 2023/24, hanno centrato i quarti di finale della Champions League", scrive il sito ufficiale della FIGC.

Getty Images

La gara d'andata si giocherà l'11 o il 12 novembre a Göteborg, il ritorno il 19 o il 20 novembre a Milano. In caso di passaggio del turno l’Inter affronterà la vincente di Breidablik-Fortuna Hjørring. Nelle eventuali semifinali, invece, l'incrocio sarebbe con una tra PSV/Eintracht e Nordsjælland/Mura.

Il calendario

—  

OTTAVI DI FINALE (11/12 e 19/20 novembre)

Ajax-Hammarby

Glasgow City- Sporting Clube de Portugal

Anderlecht-Austria Vienna

Sparta Praga-Young Boys

Häcken-INTER

Breidablik- Fortuna Hjørring

Nordsjælland- ŽNK Mura

PSV Eindhoven- Eintracht Francoforte

QUARTI DI FINALE (11/12 e 18/19 febbraio)

1: Glasgow City / Sporting Clube de Portugal - Ajax (NED) / Hammarby

2: Sparta Praga / Young Boys - Anderlecht / Austria Vienna

3: Häcken / INTER - Breidablik / Fortuna Hjørring

4: PSV Eindhoven / Eintracht Francoforte - Nordsjælland / ŽNK Mura

SEMIFINALI (24/25 marzo e 1/2 aprile)

1: Vincente quarto di finale 2 - Vincente quarto di finale 1

2: Vincente quarto di finale 4 - Vincente quarto di finale 3

FINALE (25 o 26 aprile e 2 o 3 maggio)

Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2

