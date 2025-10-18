Women’s Europa Cup, l’Inter affronterà le svedesi dell’Häcken

Le ragazze di Gianpiero Piovani avranno un grosso ostacolo da superare agli ottavi: la formazione svedese è testa di serie numero 2 alle spalle dell’Ajax

Dopo aver eliminato agevolmente l'Hibernian e il Vllaznia nel doppio turno preliminare, negli ottavi di finale dell’Europa Cup l'Inter se la vedrà con l’Häcken. Il sorteggio effettuato ieri a Nyon ha infatti definito il tabellone della fase a eliminazione diretta della nuova competizione UEFA.

"L’urna non è stata benevola con le nerazzurre di Gianpiero Piovani, che hanno pescato la formazione svedese, testa di serie numero 2 alle spalle dell’Ajax. Le giallonere hanno infatti un certo blasone europeo e, nel 2023/24, hanno centrato i quarti di finale della Champions League", scrive il sito ufficiale della FIGC.