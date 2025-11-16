Seconda sconfitta in campionato per l'Inter, battuta in casa del Napoli Women. Le nerazzurre giocano bene e collezionano una grande quantità di occasioni tra primo e secondo tempo, ma vengono condannate dalla rete di Floe Nielsen all'82'. Nel finale l'Inter sfiora nuovamente il pareggio e colpisce un palo con Glionna, senza però riuscire a rimettere in equilibrio il match.

Inter decisamente più propositiva nelle fasi iniziali della gara, con le nerazzurre che provano ad attaccare fin dai primi minuti. Le nerazzurre cercano di rendersi pericolose soprattutto per vie centrali, sfruttando anche i calci da fermo. Il resto del primo tempo scorre senza grandi emozioni: si va al riposo sullo 0-0. La ripresa inizia con un cambio per parte, con Detruyer e Langella in campo per Tomasevic e Troan. Il Napoli si mostra più temerario nei primi minuti, ma al 48' l'Inter segna il gol dell'1-0 con Glionna lanciata in profondità: la rete viene però annullata per fuorigioco, come conferma l'intervento dell'FVS.

Nella fase finale del match l'Inter perde un po' l'energia che aveva caratterizzato la prestazione nerazzurra. Il Napoli torna a salire e a farsi vedere nella metà campo dell'Inter, fino a trovare il gol del vantaggio all'82'. Floe Nielsen si libera della marcatura di Andrés all'altezza della metà campo con un pregevole controllo a seguire: l'attaccante si invola verso la porta e beffa Runarsdottir facendo passare il pallone tra le gambe del portiere. 1-0 per il Napoli, risultato abbastanza incredibile per quello che si è visto in campo.