Inter Women, Piovani: “Vittoria pesante e da grande squadra, su un campo difficilissimo”

Il tecnico della formazione femminile nerazzurra ha esaltato la prestazione delle sue ragazze contro la Ternana
Fabio Alampi Redattore 

Gianpiero Piovani, tecnico dell'Inter femminile, ha commentato ai microfoni di Inter TV il successo ottenuto sul campo della Ternana: "Vittoria pesante, su un campo difficilissimo. La Ternana ha tirato fuori gli artigli, ha cercato di metterci in difficoltà. Noi siamo state brave a trovare il gol con Detruyer e dopo abbiamo creato altre occasioni per raddoppiare. Faccio i complimenti alla Ternana, nel secondo tempo è uscita, ci ha messo in grossa difficoltà su un campo ai limiti della praticabilità. Vincere 1-0 è da grande squadra, quando c'è da soffrire si soffre, e questo l'hanno imparato. Credo che questa vittoria sia la ciliegina sulla torta di quello che hannofatto".

"Le 9 vittorie consecutive? Noi dobbiamo vivere alla giornata, guardare noi stesse e continuare a lavorare per far crescere le tante ragazze giovani che abbiamo. Hanno tanto talento, ho la fortuna di avere tante titolari, in Coppa Italia lo hanno dimostrato: anche oggi i cambi sono stati importanti. Siamo state brave a cambiarci il vestito, di solito privilegiamo il gioco, oggi è venuto meno. Vittoria da grande squadra, sono contento. La Fiorentina? La prepareremo bene, loro cambiano spesso modo di giocare. Dovremo essere brave e pronte, abbiamo la nostra identità e dobbiamo cercare di portarla avanti".

