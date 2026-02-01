Gianpiero Piovani, tecnico dell'Inter femminile, ha commentato ai microfoni di Inter TV il successo ottenuto sul campo della Ternana : "Vittoria pesante, su un campo difficilissimo. La Ternana ha tirato fuori gli artigli, ha cercato di metterci in difficoltà. Noi siamo state brave a trovare il gol con Detruyer e dopo abbiamo creato altre occasioni per raddoppiare. Faccio i complimenti alla Ternana, nel secondo tempo è uscita, ci ha messo in grossa difficoltà su un campo ai limiti della praticabilità. Vincere 1-0 è da grande squadra, quando c'è da soffrire si soffre, e questo l'hanno imparato. Credo che questa vittoria sia la ciliegina sulla torta di quello che hannofatto".

"Le 9 vittorie consecutive? Noi dobbiamo vivere alla giornata, guardare noi stesse e continuare a lavorare per far crescere le tante ragazze giovani che abbiamo. Hanno tanto talento, ho la fortuna di avere tante titolari, in Coppa Italia lo hanno dimostrato: anche oggi i cambi sono stati importanti. Siamo state brave a cambiarci il vestito, di solito privilegiamo il gioco, oggi è venuto meno. Vittoria da grande squadra, sono contento. La Fiorentina? La prepareremo bene, loro cambiano spesso modo di giocare. Dovremo essere brave e pronte, abbiamo la nostra identità e dobbiamo cercare di portarla avanti".