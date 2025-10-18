Prosegue il cammino europeo della squadra di Piovani che dopo il 7-0 dell’andata ha chiuso il ritorno del secondo turno di qualificazione contro il KFF Vllaznia vincendo 5-0 e conquistando l’accesso alla fase a eliminazione diretta. Il sorteggio di Nyon ha stabilito che l'avversaria delle nerazzurre agli ottavi di finale sarà la formazione svedese BK Häcken FF. L'Inter di Piovani giocherà la prima gara l'11/12 novembre in Svezia, mentre il ritorno si giocherà in casa il 19/20 novembre.