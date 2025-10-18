Prosegue il cammino europeo della squadra di Piovani che dopo il 7-0 dell’andata ha chiuso il ritorno del secondo turno di qualificazione contro il KFF Vllaznia vincendo 5-0 e conquistando l’accesso alla fase a eliminazione diretta. Il sorteggio di Nyon ha stabilito che l'avversaria delle nerazzurre agli ottavi di finale sarà la formazione svedese BK Häcken FF. L'Inter di Piovani giocherà la prima gara l'11/12 novembre in Svezia, mentre il ritorno si giocherà in casa il 19/20 novembre.
Women’s Europa Cup, sorteggiati gli ottavi: l’Inter affronterà le svedesi dell’Häcken
OTTAVI DI FINALE: 11/12 novembre e 19/20 novembre
AFC Ajax (NED) - Hammarby IF (SWE)
Glasgow City FC (SCO) - Sporting Clube de Portugal (POR)
RSC Anderlecht (BEL) - FK Austria Wien (AUT)
AC Sparta Praha (CZE) - BSC Young Boys (SUI)
BK Häcken FF (SWE) - FC Internazionale Milano (ITA)
Breidablik (ISL) - Fortuna Hjørring (DEN)
FC Nordsjælland (DEN) - ŽNK Mura (SVN)
PSV Eindhoven Vrouwen (NED) - Eintracht Frankfurt (GER)
QUARTI DI FINALE: 11/12 febbraio e 18/19 febbraio
1: Glasgow City FC (SCO) / Sporting Clube de Portugal (POR) - AFC Ajax (NED) / Hammarby IF (SWE)
2: AC Sparta Praha (CZE) / BSC Young Boys (SUI) - RSC Anderlecht (BEL) / FK Austria Wien (AUT)
3: BK Häcken FF (SWE) / FC Internazionale Milano (ITA) - Breidablik (ISL) / Fortuna Hjørring (DEN)
4: PSV Eindhoven Vrouwen (NED) / Eintracht Frankfurt (GER) - FC Nordsjælland (DEN) / ŽNK Mura (SVN)
SEMIFINALI: 24/25 marzo e 1/2 aprile
1: Vincente quarto di finale 2 - Vincente quarto di finale 1 2:
Vincente quarto di finale 4 - Vincente quarto di finale 3
FINALE: 25 o 26 aprile e 2 o 3 maggio
Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2
