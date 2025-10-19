Dopo il pareggio per 2-2 sul campo della Fiorentina e la vittoria europea contro il Vllaznia, l'Inter Women è pronta a tornare nuovamente in campo. Le nerazzurre sfideranno in casa il Parma, nella gara valida per la terza giornata della Serie A femminile. Il fischio d’inizio è previsto per le 18,00.

Il match sarà live e on demand sulla piattaforma DAZN. Sarà possibile seguire la gara tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.