Serie A Women’s Cup, oggi Juventus-Inter: ecco dove vederla in TV

La squadra di Piovani affronterà la formazione bianconera in semifinale allo stadio 'Romeo Menti' di Castellammare di Stabia: la vincente sfiderà la Roma in finale
Matteo Pifferi Redattore 

Prosegue il cammino dell'Inter Women nella prima edizione della Serie A Women’s Cup, la nuova competizione coinvolge le 12 squadre iscritte alla Serie A femminile 2025/26. La formazione di Piovani dopo aver chiuso il Girone B al primo posto davanti a Fiorentina, Como Women e Genoa si è qualificata in semifinale: le nerazzurre sfideranno la Juventus nel match in programma oggi alle 18.30 allo stadio 'Romeo Menti' di Castellammare di Stabia.

SEMIFINALI SERIE A WOMEN’S CUP

Roma-Lazio 3-0 Juventus-Inter - ore 18.30

DOVE VEDERE JUVENTUS-INTER - SEMIFINALE SERIE A WOMEN'S CUP

Juventus-Inter si giocherà oggi alle 18.30 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. La vincente di Juventus-Inter sfiderà la Roma -reduce dal 3-0 contro la Lazio nell'altra semifinale- nella finale che si giocherà nel weekend successivo, sabato 27 settembre alle 17.30, con diretta su Rai 2 e Sky Sport e in streaming su RaiPlay e NOW.

