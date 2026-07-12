FC Internazionale Milano comunica l'arrivo in nerazzurro di Sheila García. Il difensore spagnolo classe 1997 ha firmato con il Club un contratto fino al 30 giugno 2029.
inter femminile
UFFICIALE – Inter Women, arriva Sheila Garcia dal Real Madrid
Nata il 15 marzo 1997 a Yunquera de Henares, nella provincia di Guadalajara, Sheila Garcia inizia a giocare a calcio con la squadra della sua città, il Club Deportivo Yunquera. Esordisce in Primera Division con la maglia del Rayo Vallecano nel 2016, in quella che sarà la sua prima tappa madrilena.
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In cinque stagioni con il Rayo si fa notare per la sua duttilità, trovando collocazione sulla fascia destra e guadagnandosi la prima chiamata della Nazionale spagnola, con cui debutta nel 2019 per poi partecipare a Euro 2022. Dopo 135 presenze e 20 gol con il Rayo Vallecano, nel 2021 si trasferisce all'Atletico Madrid prima di passare al Real Madrid nel 2024.
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