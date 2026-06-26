Inter e Juve arrivano alla sfida decisiva della stagione dopo un lungo percorso che le ha viste affrontare fase regionale, interregionale, nazionale e quindi semifinale. Al penultimo step stagionale, le nerazzurre hanno superato nella doppia sfida le pari età del Parma (vittoria 2-1 in casa e quindi 2-2 in terra emiliana), mentre le bianconere sono riuscite a ribaltare la sconfitta fuori casa col Sassuolo (2-1) vincendo poi in casa con le neroverdi per 3-0.

"Sensazioni in vista della finale? Molto positive" sottolinea convinto il tecnico dell’Inter, Alessio Marelli, che poi continua nella sua disamina: "Il doppio confronto con il Parma in semifinale ci ha dato più consapevolezza di quella che avevamo già acquisito fino a questo momento. Abbiamo disputato due ottime partite contro una squadra molto forte. Le ragazze hanno grande energia e voglia di provare a vincere. È sicuramente un obiettivo grande e molto stimolante, siamo pronte per giocare una grande finale. Per le ragazze è stato un percorso molto importante, sin da inizio anno si sono messe a disposizione con grande impegno e sono cresciute tantissimo. Sono molto orgoglioso del percorso che hanno compiuto e che ci ha portato fino a qui".