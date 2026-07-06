L'Atletico Madrid e Henrietta Csiszar hanno raggiunto un accordo per l'ingaggio della centrocampista. La giocatrice (nata il 15 maggio 1994 a Hajdúnánás, Ungheria) ha firmato un contratto con il club fino al 30 giugno 2028. La nazionale ungherese ha iniziato la sua carriera calcistica in patria con il Ferencváros. Nel 2012 ha firmato per l'MTK, squadra ungherese, dove ha giocato per due stagioni prima di trasferirsi in Germania nel 2015. Ha trascorso un periodo in Germania fino al 2021, giocando una stagione con il Lübars e quattro con il Bayer Leverkusen. Nel 2021 ha firmato per l'Inter, dove ha trascorso le ultime cinque stagioni. In questi cinque anni è stata una giocatrice chiave per il club italiano, titolare fissa e capitano. Henrietta ha esordito con la nazionale ungherese nel 2012. Da allora ha disputato oltre 137 partite ed è, come all'Inter, anche la capitana della sua nazionale. Benvenuta, Henrietta!