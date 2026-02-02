FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter femminile news inter femminile Inter Women, UFFICIALE: van Dijk ceduta in prestito fino a giugno all’Hoffenheim

inter femminile

Inter Women, UFFICIALE: van Dijk ceduta in prestito fino a giugno all’Hoffenheim

Inter Women
L'attaccante olandese, classe 2003, lascia a titolo temporaneo la formazione nerazzurra e si trasferisce in Germania
Fabio Alampi Redattore 

Movimento in uscita per l'Inter femminile: il club nerazzurro ha comunicato la cessione, in prestito fino al termine della stagione, di Nikée Dianá van Dijk all'Hoffenheim.

Inter Women, UFFICIALE: van Dijk ceduta in prestito fino a giugno all’Hoffenheim- immagine 2
Getty Images

Questo il comunicato ufficiale:

FC Internazionale Milano comunica la cessione di Nikée Dianá van Dijk: l’attaccante classe 2003 si trasferisce all’Hoffenheim a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026.

Leggi anche
Inter Women, Piovani: “Vittoria pesante e da grande squadra, su un campo difficilissimo”
Femminile, Ternana-Inter 0-1: un gol di Detruyer regala la sesta vittoria consecutiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA