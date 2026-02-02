Movimento in uscita per l'Inter femminile: il club nerazzurro ha comunicato la cessione, in prestito fino al termine della stagione, di Nikée Dianá van Dijk all'Hoffenheim.
Inter Women, UFFICIALE: van Dijk ceduta in prestito fino a giugno all’Hoffenheim
L'attaccante olandese, classe 2003, lascia a titolo temporaneo la formazione nerazzurra e si trasferisce in Germania
Questo il comunicato ufficiale:
FC Internazionale Milano comunica la cessione di Nikée Dianá van Dijk: l’attaccante classe 2003 si trasferisce all’Hoffenheim a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026.
