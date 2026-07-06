Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter femminile news inter femminile Ex Inter, UFFICIALE: Piovani è il nuovo allenatore della Roma femminile, il comunicato
inter femminile
Ex Inter, UFFICIALE: Piovani è il nuovo allenatore della Roma femminile, il comunicato
Il tecnico bresciano, dopo due stagioni sulla panchina nerazzurra, ha accettato la proposta dei giallorossi
L’AS Roma è lieta di annunciare Gianpiero Piovani come Responsabile Tecnico della Prima Squadra Femminile.
Dopo una carriera da calciatore iniziata a Brescia nel 1986, diventa una bandiera del Piacenza dove milita per undici stagioni.
Nella stagione 2017/18 inizia il percorso nel calcio femminile come allenatore del Brescia, squadra con cui vince una Supercoppa. Dal 2018 al 2024 siede sulla panchina del Sassuolo mentre nelle ultime due stagioni centra il secondo posto in Serie A con l’Inter.
Gianpiero Piovani viene premiato per due volte in carriera con la Panchina d’Oro: nella stagione 2017/18 e nella 2019/29.
Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.
Benvenuto a Roma, Coach!
(asroma.com)
© RIPRODUZIONE RISERVATA