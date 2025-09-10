Tutto pronto, il countdown è finito: l'Inter Women si prepara a scendere in campo per un'altra sfida europea. Le nerazzurre di Gianpiero Piovani affrontano l'Hibernian FC Women, formazione scozzese di Edimburgo, nella gara d'andata del primo turno di qualificazione alla Women's Europa Cup. Il fischio d'inizio è in programma al KONAMI Football Centre alle ore 20:00.
Women’s Europa Cup, Inter-Hibernian formazioni ufficiali: rientra dal 1′ Magull
Queste le formazioni ufficiali scelte da Gianpiero Piovani e Stewart Hall per la sfida:
INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 5 Andres, 24 Milinkovic, 4 Pleidrup; 22 Schough, 10 Magull, 27 Csiszar, 8 Vilhalmsdottir, 14 Robustellini; 7 Bugeja, 9 Polli. A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 3 Bowen, 6 Santi, 13 Merlo, 16 Tomašević, 18 Glionna, 20 Detruyer, 21 Tomaselli, 33 Bartoli, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani
HIBERNIAN (4-3-3): 1 Schumacher; 5 Papadopoulos, 31 Taylor, 4 Hunter, 3 Gibb; 6 Grant, 16 Notley, 27 Burchill; 9 Adams, 18 Livingstone, 10 McGovern A disposizione: 25 Armitage, 7 Boughton, 22 Doran-Barr, 24 Bowie Tegan, 29 Morrison. Coach: Stewart Hall
Arbitro: Caroline Lanssens
Assistenti: Jacobs-Etienne
Quarto Ufficiale: Van Laere
