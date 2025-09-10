FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter femminile news inter femminile Women’s Europa Cup, Inter-Hibernian formazioni ufficiali: rientra dal 1′ Magull

inter femminile

Women’s Europa Cup, Inter-Hibernian formazioni ufficiali: rientra dal 1′ Magull

Women’s Europa Cup, Inter-Hibernian formazioni ufficiali: rientra dal 1′ Magull - immagine 1
Le nerazzurre di Piovani affrontano la formazione scozzese nella gara d'andata del primo turno di qualificazione
Fabio Alampi Redattore 

Tutto pronto, il countdown è finito: l'Inter Women si prepara a scendere in campo per un'altra sfida europea. Le nerazzurre di Gianpiero Piovani affrontano l'Hibernian FC Women, formazione scozzese di Edimburgo, nella gara d'andata del primo turno di qualificazione alla Women's Europa Cup. Il fischio d'inizio è in programma al KONAMI Football Centre alle ore 20:00.

Women’s Europa Cup, Inter-Hibernian formazioni ufficiali: rientra dal 1′ Magull- immagine 2
Getty Images

Queste le formazioni ufficiali scelte da Gianpiero Piovani e Stewart Hall per la sfida:

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 5 Andres, 24 Milinkovic, 4 Pleidrup; 22 Schough, 10 Magull, 27 Csiszar, 8 Vilhalmsdottir, 14 Robustellini; 7 Bugeja, 9 Polli. A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 3 Bowen, 6 Santi, 13 Merlo, 16 Tomašević, 18 Glionna, 20 Detruyer, 21 Tomaselli, 33 Bartoli, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani

HIBERNIAN (4-3-3): 1 Schumacher; 5 Papadopoulos, 31 Taylor, 4 Hunter, 3 Gibb; 6 Grant, 16 Notley, 27 Burchill; 9 Adams, 18 Livingstone, 10 McGovern A disposizione: 25 Armitage, 7 Boughton, 22 Doran-Barr, 24 Bowie Tegan, 29 Morrison. Coach: Stewart Hall

Arbitro: Caroline Lanssens

Assistenti: Jacobs-Etienne

Quarto Ufficiale: Van Laere

(inter.it)

Leggi anche
Women’s Europa Cup, Inter pronta al debutto: mercoledì sfida contro l’Hibernian
Inter Women, Polli: “Felicissima per il gol e per le 100 presenze, spero di continuare”

© RIPRODUZIONE RISERVATA