Dopo la vittoria contro la Fiorentina e la qualificazione aritmetica alla Final Four della Serie A Women's Cup, l'Inter Women si prepara a scendere di nuovo in campo per un'altra sfida europea. Le nerazzurre di Gianpiero Piovani affrontano l'Hibernian FC Women, formazione scozzese di Edimburgo, nella doppia sfida valida per il primo turno di qualificazione alla Women's Europa Cup.
Women’s Europa Cup, Inter pronta al debutto: mercoledì sfida contro l’Hibernian
Le nerazzurre di Piovani debutteranno nella nuova competizione europea: si parte con il match contro le scozzesi
La partita di andata è in programma al KONAMI Football Centre mercoledì 10 settembre alle ore 20:00.
Il match verrà trasmesso in diretta dai canali nerazzurri: i tifosi potranno seguire la gara in diretta su Inter TV, inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e sul canale YouTube del Club.
La squadra vincitrice della doppia sfida accederà al secondo turno di qualificazione: successivamente la Women's Europa Cup proseguirà a eliminazione diretta. La competizione comprende un totale di sei turni, il primo e il secondo turno di qualificazione, gli ottavi di finale, i quarti di finale, le semifinali e la finale, con tutte le partite che si giocheranno con gare d'andata e ritorno (casa e trasferta).
