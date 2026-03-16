Gianpiero Piovani, tecnico dell'Inter femminile, ha commentato ai microfoni di Inter TV il successo contro il Sassuolo: "Vittoria molto importante, su un campo difficile. Il Sassuolo è una squadra molto ben organizzata, avevamo un po' di timore per questa partita. Non siamo partiti bene, nonostante il gol fatto, eravamo molto macchinose e prevedibili, con poca fluidità soprattutto sugli esterni. Nella ripresa tutta un'altra partita, abbiamo fatto dei cambi che in questo momento fanno la differenza e questa è la mia soddisfazione migliore, vedere ragazze che partono dalla panchina e quando entrano danno una grossa mano. Questi 3 punti erano molto importanti per il nostro cammino e per i nostri obiettivi, che rimangono tre".