Gianpiero Piovani, tecnico dell'Inter femminile, ha commentato ai microfoni di Inter TV il successo contro il Sassuolo: "Vittoria molto importante, su un campo difficile. Il Sassuolo è una squadra molto ben organizzata, avevamo un po' di timore per questa partita. Non siamo partiti bene, nonostante il gol fatto, eravamo molto macchinose e prevedibili, con poca fluidità soprattutto sugli esterni. Nella ripresa tutta un'altra partita, abbiamo fatto dei cambi che in questo momento fanno la differenza e questa è la mia soddisfazione migliore, vedere ragazze che partono dalla panchina e quando entrano danno una grossa mano. Questi 3 punti erano molto importanti per il nostro cammino e per i nostri obiettivi, che rimangono tre".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter femminile news inter femminile Inter Women, Piovani: “Vittoria importante su campo difficile. Ce la vogliamo giocare”
inter femminile
Inter Women, Piovani: “Vittoria importante su campo difficile. Ce la vogliamo giocare”
Il tecnico della formazione femminile nerazzurra commenta così il successo per 0-3 ottenuto contro il Sassuolo
"Mi aspettavo un approccio più importante, abbiamo faticato nonostante il gol fatto. C'è da dire che il primo caldo l'abbiamo subito, ma si può sempre migliorare. Un aspetto che cureremo molto in settimana".
"18 punti a disposizione sono tanti, in un cmapionato che si è livellato verso l'alto: noi siamo fiduciosi, dobbimao giocare sempre per vincere, abbiamo un margine di errore molto ristretto a differenza della Roma. Siamo qui, ce la vogliamo giocare, abbiamo entusiasmo. Dobbiamo provare a ottenere il meglio".
© RIPRODUZIONE RISERVATA