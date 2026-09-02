Le nerazzurre sono chiamate a ribaltare la sconfitta per 2-0 dell'andata: calcio di inizio alle ore 18:30
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Tutto pronto allo Stadio "Ernesto Breda" per il ritorno del terzo turno eliminatorio di UEFA Women's Champions League, con l'Inter Women che ospita il Wolfsburg: le nerazzurre cercheranno di ribaltare il 2-0 subito in Germania per centrare la prima, storica qualificazione alla massima competizione europea.
Ecco le scelte ufficiali di Sassarini e Lerch: il fischio d'inizio del match è in programma alle 18:30.
INTER (4-4-2): 1 Rúnarsdóttir; 4 Van Diemen, 24 Milinković, 5 Andrés, 33 Bartoli; 18 Glionna, 8 Vilhjálmsdóttir, 6 Santi, 11 Le Bihan; 9 Polli, 26 Raphino. A disposizione: 12 Forcinella, 35 Robbioni, 7 Bugeja, 10 Magull, 15 Garcia, 16 Tomašević, 17 Payne, 20 Detruyer, 21 Tomaselli, 22 Schough, 29 Giudici. Allenatore: David Sassarini
WOLFSBURG (4-3-3): 1 Johannes; 2 Bjelde, 3 Carleer, 16 Küver, 39 Linder; 14 Vallotto, 6 Minge, 5 Peddemors; 10 Huth, 9 Prašnikar, 28 Zicai. A disposizione: 21 Tufekovic, 22 Schönwetter, 4 Kleinherne, 15 Arasniewicz, 17 Piljic, 18 Alber, 19 Bussy, 20 Landenberger, 23 Bogaert, 24 Wedemeyer, 38 Kerim-Lindland. Allenatore: Stephan Lerch
Arbitro: Olatz Rivera Olmedo
Assistenti: Eliana Fernández González - Rita Cabanero
IV Ufficiale: Beatriz Cuesta Arribas
(inter.it)
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