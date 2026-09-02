L’elenco dei calciatori che prenderanno parte alla Fase Campionato della competizione europea: il comunicato del club nerazzurro
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L'Inter ha comunicato ufficialmente l'elenco dei calciatori che prenderanno parte alla Fase Campionato della Champions League.
"Come da regolamento, FC Internazionale Milano ha trasmesso alla UEFA l’elenco dei calciatori che prenderanno parte alla fase campionato della UEFA Champions League 2026/2027.
1 Josep MARTINEZ6 John STONES7 Piotr ZIELINSKI8 Petar SUCIC9 Marcus THURAM10 Lautaro MARTINEZ11 LUIS HENRIQUE12 Raffaele DI GENNARO14 Ange-Yoan BONNY17 Andy DIOUF20 Hakan CALHANOGLU21 Curtis JONES22 Henrikh MKHITARYAN23 Nicolò BARELLA25 Manuel AKANJI28 Benjamin PAVARD30 CARLOS AUGUSTO31 Yann-Aurel BISSECK 32 Federico DIMARCO49 Ivan PROVEDEL54 Mattia MARELLO95 Alessandro BASTONI99 Djed SPENCE
*Aleksandar Stankovic e Pio Esposito saranno inseriti nella Lista B".
(Fonte: Inter.it)
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