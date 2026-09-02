Lautaro Martinez, attaccante argentino e capitano dell'Inter, è intervenuto a Sky Sport, in collegamento dal Gran Galà del Calcio.

Di seguito le sue dichiarazioni:

"Sono molto contento per tutti i compagni che sono qua insieme a me e alla società. Voglio ringraziare anche tutti i colleghi che mi hanno votato per essere qua un'altra volta. L'anno scorso abbiamo vinto due trofei, abbiamo rivinto la Coppa Italia che mancava da due anni. Abbiamo vinto un altro scudetto e un campionato molto difficile durante tutto l'anno con le squadre forti. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Abbiamo iniziato con gente nuova, gente che da tanti anni era insieme a noi e che è andata via. Li ringrazio ancora una volta per tutto quello che hanno dato insieme a noi. Siamo avanti con la stessa mentalità, con la stessa voglia di portare trofei, di migliorare e di superare i limiti".

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Come hai vissuto quel momento e cosa hai pensato quando hanno detto che il Barcellona ti volevano?

"Sicuramente è un grande piacere, un grande onore e una soddisfazione enorme perché uno sempre lavora per migliorare, per andare avanti, per diventare migliore. Quando arrivano queste offerte o queste chiamate di questi grandissimi club sono sempre benvenute. È una cosa molto importante. Adesso sono in una città che dal primo giorno mi ha portato in maniera incredibile. Ho un ristorante, i miei figli vanno a scuola. Io sarò sempre qua perché mi sento bene, perché sto bene. Poi il calcio non si sa mai. Finché mi vogliono, che servono all'Inter saranno qua. Sicuramente, come dico sempre, in tutti i lavori succede. Quando non servi più alla fine poi ti mandano via. Io adesso sto qua con l'anima come dal primo giorno. Le voci che c'erano erano vere. Però alla fine ho voluto rimanere qua insieme ai miei compagni, insieme a questa gente, a questi tifosi che mi sono sempre magnifici".

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Poi aggiunge:

"Io non ho mai immaginato arrivare a questo punto nella mia carriera. Non ho mai immaginato arrivare a questo punto con un club come l'Inter e aggiungere queste attitudini personali, di gruppo. È tutta felicità e voglia di continuare. Forse è la mentalità che porta da tanti anni, quindi cerco di dare il massimo nell'allenamento. Poi, come ho detto prima, nel calcio non si sa mai cosa succederà nel futuro, però oggi ho il contratto e sono contento. Ho scelto di rimanere un'altra volta qua perché mi sento bene e ho ancora voglia di fare grandi cose all'Inter".

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Sorpreso dalla notizia di Ausilio?

"Ho chiamato qua la gente dell'Inter che lavora con il mio procuratore, che è da qua a Milano, e mi ha raccontato questa cosa che ho visto sui social. Non l'avevo visto e non sapevo nulla, quindi mi dispiace tantissimo perché lui è una persona che dal primo giorno che è arrivato in Argentina mi ha proprio trasmesso la sua fiducia. Gli sono grato sempre e gli mando adesso in bocca al gruppo, poi sicuramente mi chiamerà, lo chiamerò io, perché come gli dico sempre, gli ho salvato la vita io".