Mercoledì 27 agosto alle 16:00 l'Inter affronta il Brann nelle qualificazioni alla UEFA Women's Champions League: il match sarà in diretta su Inter TV, inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e su YouTube.
Women’s Champions League, SK Brann-Inter: le convocate e dove vederla in diretta
Le nerazzurre convocate da Piovani per il match valido per le qualificazioni alla UEFA Women’s Champions League
Queste le convocate di Piovani:
1. CECILÍA RÁN RÚNARSDÓTTIR
3. KATIE BOWEN
4. CAROLINE PLEIDRUP
5. IVANA ANDRÉS
6. IRENE SANTI
7. HALEY BUGEJA
8. KARÓLÍNA LEA VILHJÁLMSDÓTTIR
9. ELISA POLLI
10. LINA MAGULL
12. ALESSIA PIAZZA
13. BEATRICE MERLO
14. CHIARA ROBUSTELLINI
15. ANNAMARIA SERTURINI
16. MASA TOMASEVIC
18. BENEDETTA GLIONNA
20. MARIE DETRUYER
21. MARTINA TOMASELLI
22. OLIVIA SCHOUGH
24. ANA MARIJA MILINKOVIC
27. HENRIETTA CSISZAR
32. ELENA BELLI
33. ELISA BARTOLI
44. LIDIA CONSOLINI
(Fonte: Inter.it)
