FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter femminile news inter femminile Women’s Champions League, SK Brann-Inter: le convocate e dove vederla in diretta

inter femminile

Women’s Champions League, SK Brann-Inter: le convocate e dove vederla in diretta

Women’s Champions League, SK Brann-Inter: le convocate e dove vederla in diretta - immagine 1
Le nerazzurre convocate da Piovani per il match valido per le qualificazioni alla UEFA Women’s Champions League
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Mercoledì 27 agosto alle 16:00 l'Inter affronta il Brann nelle qualificazioni alla UEFA Women's Champions League: il match sarà in diretta su Inter TV, inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e su YouTube.

Women’s Champions League, SK Brann-Inter: le convocate e dove vederla in diretta- immagine 2
Getty Images

Queste le convocate di Piovani:

1. CECILÍA RÁN RÚNARSDÓTTIR

3. KATIE BOWEN

4. CAROLINE PLEIDRUP

5. IVANA ANDRÉS

6. IRENE SANTI

7. HALEY BUGEJA

8. KARÓLÍNA LEA VILHJÁLMSDÓTTIR

9. ELISA POLLI

10. LINA MAGULL

12. ALESSIA PIAZZA

13. BEATRICE MERLO

14. CHIARA ROBUSTELLINI

15. ANNAMARIA SERTURINI

16. MASA TOMASEVIC

18. BENEDETTA GLIONNA

20. MARIE DETRUYER

21. MARTINA TOMASELLI

22. OLIVIA SCHOUGH

24. ANA MARIJA MILINKOVIC

27. HENRIETTA CSISZAR

32. ELENA BELLI

33. ELISA BARTOLI

44. LIDIA CONSOLINI

(Fonte: Inter.it)

Leggi anche
UOL Esporte – Inter-Santos, stop per Palacios: offerta da un club italiano, le ultime
Sky – Inter, ripensamenti di Palacios sul Santos! Ora è in dubbio la sua cessione

© RIPRODUZIONE RISERVATA