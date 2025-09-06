Le nerazzurre tornano in campo per la seconda giornata della Serie A Women's Cup, torneo inedito che prende il via quest'anno. La squadra di Gianpiero Piovani ospita in casa la Fiorentina: il calcio d'inizio del match è in programma alle ore 18:00 all'Arena Civica di Milano.
Women’s Cup, Inter-Fiorentina formazioni ufficiali: Magull parte dalla panchina
Queste le formazioni ufficiali scelte da Gianpiero Piovani e Pablo Pinones-Arce per la sfida:
INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdottir; 33 Bartoli, 24 Milinkovic, 5 Andres; 13 Merlo, 8 Vilhjalmsdottir, 6 Santi, 21 Tomaselli, 22 Schough; 18 Glionna, 9 Polli. A disposizione: 12 Piazza, 32 Belli, 3 Bowen, 4 Pleidrup, 7 Bugeja, 10 Magull, 14 Robustellini, 16 Tomašević, 20 Detruyer, 27 Csiszár, 44 Consolini. Coach: Gianpiero Piovani
FIORENTINA (3-4-3): 1 Fiskerstrand; 20 Orsi, 44 Faerge, 85 Filangeri; 4 Bonfantini, 21 Severini, 77 Curmark, 2 Woldvik; 15 Bredgaard, 8 Hurtig, 10 Catena. A disposizione: 12 Agostini, 23 Bettineschi, 3 Johansen, 9 Janogy, 11 Wijnants, 16 Lombardi, 19 Della Peruta, 26 Cherubini, 27 Tryggvadottir, 51 Omarsdottir. Coach: Pablo Pinones-Arce
Arbitro: Davide Galiffi
Assistenti: Marco Roncari-Stefano Petarlin
Quarto Ufficiale: Federico Tassano
