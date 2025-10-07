Prosegue il cammino europeo dell'Inter Women che dopo il doppio successo contro l’Hibernian, sfiderà il KFF Vllaznia nel secondo turno di Qualificazione di UEFA Women’s Europa Cup.
inter femminile
Women’s Europa Cup: domani Inter-Vllaznia. Ecco dove vederla in TV
L'andata della doppia sfida contro la formazione albanese si giocherà al KONAMI Football Centre mercoledì 8 ottobre con fischio d'inizio alle ore 18:00, il ritorno si giocherà una settimana dopo in Albania, mercoledì 15 ottobre al Loro-Boriçi Stadium con fischio d'inizio alle 18:00.
Questa è l'ultima fase in cui entrano nuove squadre nell'edizione inaugurale. Alle 11 vincitrici del primo turno di qualificazione di Women's Europa Cup si aggiunge lo Slovácko (in quanto qualificato di diritto), le 11 seconde dei gironi del secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League e le nove sconfitte nel terzo turno di qualificazione di Women's Champions League. Le 16 vincitrici del secondo turno di qualificazione accedono al sorteggio di venerdì 17 ottobre per la fase ad eliminazione diretta, che traccerà la strada verso la finale.
DOVE VEDERE INTER-KFF VLLAZNIA—
Il match verrà trasmesso in diretta dai canali nerazzurri: i tifosi potranno seguire la gara in diretta su Inter TV, inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e sul canale YouTube del Club.
UEFA WOMEN'S EUROPA CUP 2025/26 | LE DATE—
Primo turno di qualificazione
Andata: Inter-Hibernian FC Women 4-1
Ritorno: Hibernian FC Women-Inter 0-1
Secondo turno di qualificazione
Inter-KFF Vllaznia: 8 ottobre ore 18:00
KFF Vllaznia-Inter: 15 ottobre ore 18:00
Ottavi di finale—
Sorteggio: 17 ottobre, Nyon
Andata: 11/12 novembre
Ritorno: 19/20 novembre
Quarti di finale—
Sorteggio: 17 ottobre, Nyon
Andata: 11/12 febbraio
Ritorno: 18/19 febbraio
Semifinali—
Sorteggio: 17 ottobre, Nyon
Andata: 24/25 marzo
Ritorno: 1/2 aprile
Finale (andata e ritorno)—
Sorteggio (per decidere l'ordine delle partite): 17 ottobre, Nyon
Andata: 25 o 26 aprile
Ritorno: 2 o 3 maggio
