FC Inter 1908
Women’s Europa Cup: domani Inter-Vllaznia. Ecco dove vederla in TV

Women’s Europa Cup: domani Inter-Vllaznia. Ecco dove vederla in TV - immagine 1
Prosegue il cammino europeo dell'Inter Women che dopo il doppio successo contro l’Hibernian, sfiderà il KFF Vllaznia
Matteo Pifferi 

Prosegue il cammino europeo dell'Inter Women che dopo il doppio successo contro l’Hibernian, sfiderà il KFF Vllaznia nel secondo turno di Qualificazione di UEFA Women’s Europa Cup.

L'andata della doppia sfida contro la formazione albanese si giocherà al KONAMI Football Centre mercoledì 8 ottobre con fischio d'inizio alle ore 18:00, il ritorno si giocherà una settimana dopo in Albania, mercoledì 15 ottobre al Loro-Boriçi Stadium con fischio d'inizio alle 18:00.

Women’s Europa Cup: domani Inter-Vllaznia. Ecco dove vederla in TV- immagine 2
Questa è l'ultima fase in cui entrano nuove squadre nell'edizione inaugurale. Alle 11 vincitrici del primo turno di qualificazione di Women's Europa Cup si aggiunge lo Slovácko (in quanto qualificato di diritto), le 11 seconde dei gironi del secondo turno di qualificazione di UEFA Women's Champions League e le nove sconfitte nel terzo turno di qualificazione di Women's Champions League. Le 16 vincitrici del secondo turno di qualificazione accedono al sorteggio di venerdì 17 ottobre per la fase ad eliminazione diretta, che traccerà la strada verso la finale.

DOVE VEDERE INTER-KFF VLLAZNIA

—  

Il match verrà trasmesso in diretta dai canali nerazzurri: i tifosi potranno seguire la gara in diretta su Inter TV, inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e sul canale YouTube del Club.

UEFA WOMEN'S EUROPA CUP 2025/26 | LE DATE

—  

Primo turno di qualificazione

Andata: Inter-Hibernian FC Women 4-1

Ritorno: Hibernian FC Women-Inter 0-1

Secondo turno di qualificazione

Inter-KFF Vllaznia: 8 ottobre ore 18:00

KFF Vllaznia-Inter: 15 ottobre ore 18:00

Ottavi di finale

—  

Sorteggio: 17 ottobre, Nyon

Andata: 11/12 novembre

Ritorno: 19/20 novembre

Women’s Europa Cup: domani Inter-Vllaznia. Ecco dove vederla in TV- immagine 3
Quarti di finale

—  

Sorteggio: 17 ottobre, Nyon

Andata: 11/12 febbraio

Ritorno: 18/19 febbraio

Semifinali

—  

Sorteggio: 17 ottobre, Nyon

Andata: 24/25 marzo

Ritorno: 1/2 aprile

Finale (andata e ritorno)

—  

Sorteggio (per decidere l'ordine delle partite): 17 ottobre, Nyon

Andata: 25 o 26 aprile

Ritorno: 2 o 3 maggio

