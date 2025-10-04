FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter femminile news inter femminile Inter Women, Tomaselli: “Partite con il piede giusto, contente di prestazione e risultato”

inter femminile

Inter Women, Tomaselli: “Partite con il piede giusto, contente di prestazione e risultato”

Inter Women, Tomaselli: “Partite con il piede giusto, contente di prestazione e risultato” - immagine 1
La centrocampista della formazione femminile nerazzurra ha commentato il successo per 5-0 contro la Ternana
Fabio Alampi Redattore 

Martina Tomaselli, centrocampista dell'Inter femminile, ha commentato ai microfoni di Inter TV il successo per 5-0 contro la Ternana: "Siamo partite con il piede giusto, fin da subito abbiamo fatto vedere il nostro carattere, tanta grinta, tanto cuore, tante gambe. Siamo partite alla grande, siamo contente della prestazione e del risultato.

Inter Women, Tomaselli: “Partite con il piede giusto, contente di prestazione e risultato”- immagine 2
Getty Images

Il gol? Dobbiamo avere la pazienza di muovere la palla e di aprire la squadra avversaria, poi queste sono le nostre giocate, uno o due tocchi, poi gli spazi li troviamo. Il Vllaznia? Questo risultato fa molto bene, anche a livello morale. Stiamo facendo un gran percorso anche in Europa, dobbiamo continuare così per toglierci tante soddisfazioni".

Leggi anche
Inter Women, Wullaert: “Positivo iniziare il campionato con una vittoria. Da...
Inter Women, Piovani: “Abbiamo creato tanto, brave le ragazze. Guai a mollare,...

© RIPRODUZIONE RISERVATA