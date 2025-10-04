Martina Tomaselli, centrocampista dell'Inter femminile, ha commentato ai microfoni di Inter TV il successo per 5-0 contro la Ternana: "Siamo partite con il piede giusto, fin da subito abbiamo fatto vedere il nostro carattere, tanta grinta, tanto cuore, tante gambe. Siamo partite alla grande, siamo contente della prestazione e del risultato.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 inter femminile news inter femminile Inter Women, Tomaselli: “Partite con il piede giusto, contente di prestazione e risultato”
inter femminile
Inter Women, Tomaselli: “Partite con il piede giusto, contente di prestazione e risultato”
La centrocampista della formazione femminile nerazzurra ha commentato il successo per 5-0 contro la Ternana
Il gol? Dobbiamo avere la pazienza di muovere la palla e di aprire la squadra avversaria, poi queste sono le nostre giocate, uno o due tocchi, poi gli spazi li troviamo. Il Vllaznia? Questo risultato fa molto bene, anche a livello morale. Stiamo facendo un gran percorso anche in Europa, dobbiamo continuare così per toglierci tante soddisfazioni".
© RIPRODUZIONE RISERVATA