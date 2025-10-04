Martina Tomaselli, centrocampista dell'Inter femminile, ha commentato ai microfoni di Inter TV il successo per 5-0 contro la Ternana: "Siamo partite con il piede giusto, fin da subito abbiamo fatto vedere il nostro carattere, tanta grinta, tanto cuore, tante gambe. Siamo partite alla grande, siamo contente della prestazione e del risultato.