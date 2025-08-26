Women’s Champions League, Piovani: “Grande entusiasmo, daremo tutto”

Mercoledì 27 agosto alle 16:00 l'Inter affronta il Brann nelle qualificazioni alla UEFA Women's Champions League: il match sarà in diretta su Inter TV, inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e su YouTube

Gianni Pampinella Redattore 26 agosto 2025 (modifica il 26 agosto 2025 | 23:32)

L'attesa sta per terminare, manca sempre meno all'inizio dell'avventura europea dell'Inter Women. La squadra di Piovani ospiterà le gare del gruppo 3 del mini-torneo a quattro squadre del secondo turno di qualificazione della UEFA Women’s Champions League, che si disputerà interamente al KONAMI Football Centre.

I sorteggi di Nyon del primo e secondo turno hanno definito gli accoppiamenti del percorso "Piazzate" e l’Inter è stata inserita nel Gruppo 3, dove affronterà la formazione norvegese del SK Brann nella semifinale, in programma mercoledì 27 agosto alle ore 16. Per l'importante match delle nerazzurre l'ingresso sarà libero e gratuito. Un'occasione unica per le nerazzurre, che potranno contare sul calore di casa nella corsa verso la fase a gironi della massima competizione europea.

Alla vigilia dello storico esordio europeo dell'Inter Women il tecnico nerazzurro Gianpiero Piovani ha parlato in esclusiva ai microfoni di Inter TV presentando la gara contro il Brann. “Arriviamo a questa partita con grande entusiasmo perché ci siamo guadagnati la possibilità di giocarci questa Champions lo scorso anno facendo un bellissimo percorso. C'è grande entusiasmo, un po' meno per quanto riguarda le effettive a disposizione perché abbiamo qualche defezione. Dovremo cercare di gestire determinate situazioni, ma al di là delle ragazze che andranno in campo non vediamo l'ora di giocare perché abbiamo conquistato questa partita e giocheremo con il coltello tra i denti".

"Il Brann è una squadra molto fisica che allo stesso tempo non disdegna il fraseggio, soprattutto in mezzo al campo. Loro verticalizzano parecchio perché hanno giocatrici molto veloci sugli esterni e attaccano con tante giocatrici la porta. Questa squadra fa la Champions da 10 anni, dovremo affrontarle nel migliore dei modi: per noi è una novità e dovremo farci trovare pronte. Le partite che abbiamo giocato in preseason sono state molto importanti, rispetto all'anno scorso abbiamo alzato l'asticella affrontando quasi tutte squadre che giocano la Champions League. Anche l'esordio in Serie A Women's Cup è stato positivo: il Genoa ha vinto il campionato di Serie B e quest'estate si è rinforzato molto, per noi è stata un'ottima prestazione che ci è servita tantissimo in vista di questa sfida europea”.

