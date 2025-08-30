Women’s Champions League – Valur-Inter, le convocate da Piovani

Sabato 30 agosto alle 11:00 l'Inter affronta il Valur nella finale 3°-4° posto nel secondo turno di qualificazione alla UEFA Women's Champions League: il match sarà in diretta su Inter TV, inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e su YouTube. Inter e Valur scenderanno in campo in un match che prevede supplementari e rigori in caso di parità: chi vince, accede al primo turno di Qualificazione di UEFA Women’s Europa Cup.