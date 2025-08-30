FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 inter femminile Women’s Champions League – Valur-Inter, le convocate da Piovani

inter femminile

Women’s Champions League – Valur-Inter, le convocate da Piovani

Women’s Champions League – Valur-Inter, le convocate da Piovani - immagine 1
Le nerazzurre convocate da Piovani per il match valido per la finale 3°-4° posto del secondo turno di qualificazione alla UEFA Women's Champions League
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Sabato 30 agosto alle 11:00 l'Inter affronta il Valur nella finale 3°-4° posto nel secondo turno di qualificazione alla UEFA Women's Champions League: il match sarà in diretta su Inter TV, inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e su YouTube. Inter e Valur scenderanno in campo in un match che prevede supplementari e rigori in caso di parità: chi vince, accede al primo turno di Qualificazione di UEFA Women’s Europa Cup.

Women’s Champions League – Valur-Inter, le convocate da Piovani- immagine 2
Getty Images

Il sorteggio per il turno di Qualificazione è in programma a Nyon il 31 agosto: la doppia sfida per accedere all'Europa Cup è in programma il 10/11 (andata) e 17/18 (ritorno) settembre.

Queste le convocate di Piovani:

1. CECILÍA RÁN RÚNARSDÓTTIR

3. KATIE BOWEN

4. CAROLINE PLEIDRUP

5. IVANA ANDRÉS

6. IRENE SANTI

7. HALEY BUGEJA

8. KARÓLÍNA LEA VILHJÁLMSDÓTTIR

9. ELISA POLLI

10. LINA MAGULL

12. ALESSIA PIAZZA

13. BEATRICE MERLO

14. CHIARA ROBUSTELLINI

15. ANNAMARIA SERTURINI

16. MASA TOMASEVIC

18. BENEDETTA GLIONNA

20. MARIE DETRUYER

21. MARTINA TOMASELLI

22. OLIVIA SCHOUGH

24. ANA MARIJA MILINKOVIC

27. HENRIETTA CSISZAR

32. ELENA BELLI

33. ELISA BARTOLI

44. LIDIA CONSOLINI

Leggi anche
Women’s Champions League – Valur-Inter, le convocate da Piovani
Women’s Champions League, Piovani: “Grande entusiasmo, daremo tutto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA