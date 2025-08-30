Sabato 30 agosto alle 11:00 l'Inter affronta il Valur nella finale 3°-4° posto nel secondo turno di qualificazione alla UEFA Women's Champions League: il match sarà in diretta su Inter TV, inter.it, sull'app ufficiale nerazzurra e su YouTube. Inter e Valur scenderanno in campo in un match che prevede supplementari e rigori in caso di parità: chi vince, accede al primo turno di Qualificazione di UEFA Women’s Europa Cup.
fcinter1908 inter femminile Women’s Champions League – Valur-Inter, le convocate da Piovani
Le nerazzurre convocate da Piovani per il match valido per la finale 3°-4° posto del secondo turno di qualificazione alla UEFA Women's Champions League
Il sorteggio per il turno di Qualificazione è in programma a Nyon il 31 agosto: la doppia sfida per accedere all'Europa Cup è in programma il 10/11 (andata) e 17/18 (ritorno) settembre.
Queste le convocate di Piovani:
1. CECILÍA RÁN RÚNARSDÓTTIR
3. KATIE BOWEN
4. CAROLINE PLEIDRUP
5. IVANA ANDRÉS
6. IRENE SANTI
7. HALEY BUGEJA
8. KARÓLÍNA LEA VILHJÁLMSDÓTTIR
9. ELISA POLLI
10. LINA MAGULL
12. ALESSIA PIAZZA
13. BEATRICE MERLO
14. CHIARA ROBUSTELLINI
15. ANNAMARIA SERTURINI
16. MASA TOMASEVIC
18. BENEDETTA GLIONNA
20. MARIE DETRUYER
21. MARTINA TOMASELLI
22. OLIVIA SCHOUGH
24. ANA MARIJA MILINKOVIC
27. HENRIETTA CSISZAR
32. ELENA BELLI
33. ELISA BARTOLI
44. LIDIA CONSOLINI
