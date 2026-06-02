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inter primavera
Donato: “Un sogno essere all’Europeo, il gol di ieri un’emozione indescrivibile”
Andrea Donato, difensore classe 2009 dell'Inter, si sta ritagliando un ruolo da protagonista con l'Italia U17 all'Europeo di categoria, dove ieri è andato a segno nel pareggio per 3-3 contro la Danimarca. Intervistato dai canali ufficiali della Nazionale, il promettente centrale nerazzurro ha raccontato le emozioni provate: "Il gol di ieri è stata un'emozione indescrivibile. Non potevo non sfruttare la palla perfetta di Fugazzola. Per essere un difensore faccio gol abbastanza spesso, però farlo con questa maglia e a questo punto del torneo non ha prezzo. Nel momento in cui la palla è entrata ero incredulo ed euforico, come si può ben vedere dall'esultanza, dove sono andato subito ad abbracciare mister Scarpa, che il giorno prima me lo aveva chiamato".
"Mi sono innamorato del calcio grazie alla passione trasmessa da mio papà. Questo gol lo voglio dedicare a tutta la mia famiglia, ai miei amici e alle persone a me care. Essere qui è un sogno. Essere tra i 20 giocatori più forti d'Italia è un orgoglio".
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