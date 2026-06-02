Andrea Donato, difensore classe 2009 dell'Inter, si sta ritagliando un ruolo da protagonista con l'Italia U17 all'Europeo di categoria, dove ieri è andato a segno nel pareggio per 3-3 contro la Danimarca. Intervistato dai canali ufficiali della Nazionale, il promettente centrale nerazzurro ha raccontato le emozioni provate: "Il gol di ieri è stata un'emozione indescrivibile. Non potevo non sfruttare la palla perfetta di Fugazzola. Per essere un difensore faccio gol abbastanza spesso, però farlo con questa maglia e a questo punto del torneo non ha prezzo. Nel momento in cui la palla è entrata ero incredulo ed euforico, come si può ben vedere dall'esultanza, dove sono andato subito ad abbracciare mister Scarpa, che il giorno prima me lo aveva chiamato".