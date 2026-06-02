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fcinter1908 inter primavera Donato: “Un sogno essere all’Europeo, il gol di ieri un’emozione indescrivibile”

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Donato: “Un sogno essere all’Europeo, il gol di ieri un’emozione indescrivibile”

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Il difensore centrale dell'Inter, classe 2009, si sta ritagliando un ruolo da protagonista con l'Italia U17
Fabio Alampi Redattore 

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Andrea Donato, difensore classe 2009 dell'Inter, si sta ritagliando un ruolo da protagonista con l'Italia U17 all'Europeo di categoria, dove ieri è andato a segno nel pareggio per 3-3 contro la Danimarca. Intervistato dai canali ufficiali della Nazionale, il promettente centrale nerazzurro ha raccontato le emozioni provate: "Il gol di ieri è stata un'emozione indescrivibile. Non potevo non sfruttare la palla perfetta di Fugazzola. Per essere un difensore faccio gol abbastanza spesso, però farlo con questa maglia e a questo punto del torneo non ha prezzo. Nel momento in cui la palla è entrata ero incredulo ed euforico, come si può ben vedere dall'esultanza, dove sono andato subito ad abbracciare mister Scarpa, che il giorno prima me lo aveva chiamato".

Donato: “Un sogno essere all’Europeo, il gol di ieri un’emozione indescrivibile”- immagine 2
Instagram @aandrea.donato

"Mi sono innamorato del calcio grazie alla passione trasmessa da mio papà. Questo gol lo voglio dedicare a tutta la mia famiglia, ai miei amici e alle persone a me care. Essere qui è un sogno. Essere tra i 20 giocatori più forti d'Italia è un orgoglio".

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