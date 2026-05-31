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fcinter1908 inter primavera U15, l’Inter pareggia a Parma e vola in semifinale: prossimo ostacolo, l’Empoli
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U15, l’Inter pareggia a Parma e vola in semifinale: prossimo ostacolo, l’Empoli
Ai nerazzurri di Solivellas basta un pareggio a reti bianche per superare il turno: ora la sfida contro i toscani
Missione compiuta per l'Inter U15 che, dopo la vittoria per 3-2 nella gara di andata, pareggia 0-0 sul campo del Parma nel ritorno dei quarti di finale e conquista il pass per le semifinali. I nerazzurri di Solivellas se la vedranno con l'Empoli, che ha liquidato la pratica Genoa con un doppio 2-0.
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