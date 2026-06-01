C'è anche un po' di Inter nell'Italia che ben sta figurando all'Europeo U17 in corso di svolgimento in Estonia: scopriamo Andrea Donato

Fabio Alampi Redattore 1 giugno 2026 (modifica il 1 giugno 2026 | 20:29)

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

C'è anche un po' di Inter nell'Italia che ben sta figurando all'Europeo U17 in corso di svolgimento in Estonia, con gli Azzurrini che si sono qualificati per le semifinali da primi e imbattuti nel proprio girone: il ct Daniele Franceschini ha convocato il terzino sinistro Edoardo Rocca e i difensori centrali Lorenzo Puricelli e Andrea Donato. Tra tutti, quest'ultimo è quello che si sta ritagliando lo spazio maggiore: dopo essere partito dalla panchina e aver giocato solamente i 20 minuti finali nel match di debutto contro la Francia, il nerazzurro si è preso una maglia da titolare e non l'ha più mollata, trovando anche il gol nel pareggio per 3-3 di oggi contro la Danimarca e attirando su di sè le attenzioni anche degli osservatori di mezza Europa. Non una novità, per chi lo ha conosciuto e potuto ammirare in questi anni a Interello.

Gioiello di casa Inter — Classe 2009, destro di piede e fisico ben strutturato, Donato è un difensore centrale moderno: forte di testa, ottimo nella lettura del gioco, è dotato anche di una buonissima tecnica di base che gli consente di impostare l'azione con sicurezza. Giocatore di grande personalità, è il capitano dell'Inter U17 di Handanovic, ma nel corso della stagione si è già messo in mostra con l'U18 e ha potuto perfino esordire, seppur in amichevole, con l'U23. Nato a Garbagnate Milanese, comune alle porte di Milano, è entrato nel settore giovanile nerazzurro quando aveva solo 7 anni, compiendo tutta la trafila del vivaio e impressionando tutti i tecnici che lo hanno avuto a disposizione.

Difensore goleador — Già da tempo nel giro delle varie Nazionali giovanili, c'è un'altra qualità da sottolineare nel tracciare l'identikit di Donato: quella offensiva. Nonostante sia a tutti gli effetti un difensore centrale, il classe 2009 ha dimostrato nel corso della sua carriera anche un particolare feeling con la porta avversaria. I numeri di questa stagione sono eloquenti: 5 gol in 24 partite con l'Inter fra U17 e U18, a cui aggiungere 3 reti con l'Italia U17. Un rendimento che completa il pacchetto di un giocatore pronto a spiccare il volo. Prima, però, c'è da completare l'opera: c'è una Nazionale da trascinare verso la conquista dell'Europeo, dopo di che tornerà in Italia per le finali scudetto con l'Inter.