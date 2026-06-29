I nerazzurri sono la squadra che ha fornito più giocatori alla Nazionale del ct Bollini: scopriamoli insieme

Fabio Alampi Redattore 29 giugno 2026 (modifica il 29 giugno 2026 | 15:59)

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È iniziato ieri, con le prime due partite del girone A, l'Europeo U19. Non sono mancati gol e spettacolo: la Spagna ha travolto i padroni di casa del Galles con un pesantissimo 7-0, mentre la Germania ha battuto la Danimarca con un pirotecnico 4-3. Oggi, invece, è il giorno del girone B: alle 17 ci sarà il debutto dell'Italia del ct Bollini, che affronterà la Serbia, mentre in serata spazio a Croazia-Ucraina.

Grande attesa per gli Azzurrini, vincitori nel 2023 e semifinalisti nel 2024. Un torneo che da sempre fa da vetrina per i giovani talenti del calcio europeo, e che in questa edizione vedrà partecipare anche tanta Inter: dopo Zarate, in campo con la Spagna, tocca ora agli italiani Cocchi, Iddrissou, Marello e Mosconi, in rigoroso ordine alfabetico.

Due attaccanti (Iddrissou e Mosconi), due terzini sinistri (Cocchi e Marello). Tre classe 2007 (Cocchi, Iddrissou e Mosconi), un 2008 (Marello). Quattro giocatori che hanno già fatto vedere le loro qualità tra Primavera e U23, affacciandosi anche in Prima Squadra (e, nel caso di Cocchi e Mosconi, trovando pure l'esordio), pronti ora a prendersi la ribalta europea.

A guidare la truppa nerazzurra ci sarà Mosconi, che ha già vinto l'Europeo U17 da capitano e ora sogna un clamoroso bis. Al suo fianco, al centro dell'attacco, ci sarà Iddrissou, punta di diamante di questa Italia: i due si conoscono a memoria, hanno già partecipato al Mondiale U20 nel 2025 e proveranno a mettere la loro intesa a disposizione della Nazionale. In difesa, sulla corsia di sinistra, duello tutto interista: Cocchi avrà i gradi da titolare, ma alle sue spalle scalpita Marello, convocato da sotto età e già suo erede nella Primavera dell'Inter. Un ballottaggio destinato a ripetersi anche nei pensieri della dirigenza nerazzurra, che prima o poi dovrà decidere su chi dei due puntare in futuro come erede di Dimarco.