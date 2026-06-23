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fcinter1908 inter primavera U17, stasera la semifinale Juventus-Inter: luogo, orario e dove vederla in tv

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U17, stasera la semifinale Juventus-Inter: luogo, orario e dove vederla in tv

U17, stasera la semifinale Juventus-Inter: luogo, orario e dove vederla in tv - immagine 1
I nerazzurri di Handanovic, dopo aver eliminato il Verona, si giocano l'accesso alla finalissima contro i bianconeri
Fabio Alampi Redattore 

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Prosegue il programma dei campionati giovanili: andranno in scena quest'oggi le semifinali della categoria U17. La prima sfida sarà quella tra Empoli e Genoa, che si affronteranno a Santarcangelo alle ore 17:30, mentre questa sera si giocherà Juventus-Inter.

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I nerazzurri di Handanovic, dopo aver eliminato il Verona, si giocano l'accesso alla finalissima contro i bianconeri di Grauso. Appuntamento allo stadio "Dino Manuzzi" di Cesena, calcio di inizio alle 20:30. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport e Vivo Azzurro TV.

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