Anno domini 2008. E' un'annata che, per l'Inter, promette bene. Anzi, benissimo. I talenti del 2008, in nerazzurro, stanno letteralmente dominando l'Italia. Vincendo scudetti su scudetti e regalando speranze anche per la prima squadra.

Dal 2022 al 2026 sono diventati tricampioni d’Italia: nessuno come loro. Il primo tricolore ai tempi dell’U14, finale a Senigallia contro l’Empoli di Campaniello e compagnia: 3-2 firmato Cristian Carrara e Marco Grisoni Fasana, il secondo autore di una doppietta e migliore in campo per distacco. Il secondo urlo in U15, finale sempre contro l’Empoli al Recchioni di Fermo, teatro di una finale degna della Pazza Inter: sotto 2-0, Carrara, Curcio e ancora Carrara firmano il sorpasso, poi il 3-3 dell’Empoli e quindi rigori. Due gli eroi: il primo è Leonardo Mortarino, portiere di riserva coi capelli rossi; il secondo Giovanni D’Agostino, napoletano passato dalla Juve e finito a esultare per un rigore decisivo con la maglia dell’Inter. Il terzo e fin qui ultimo tricolore pochi giorni fa a Cesena, stadio Dino Manuzzi, categoria U18 che per l’Inter sembrava una chimera: oltre alla finale persa male contro la Spal nel 2023, spiccano un pugno di sconfitte horror in semifinale. Vittima il Bologna, sconfitto ai rigori, decisivo quello di Alen Vukaj, altro eroe che non ti aspetti tipo Mortarino dai capelli rossi. Dal 2022 al 2026, dunque. La classe del 2008 viene presentata dalla Gazzetta dello Sport