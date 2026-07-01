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FCINTER1908 / Inter, perso un talento delle giovanili: Grigioni a un passo dal Como
Il difensore classe 2011, capitano della formazione U15 nerazzurra, ha scelto di accettare la proposta dei lariani
L'Inter perde uno dei talenti più interessanti del proprio settore giovanile. Alessandro Grigioni, classe 2011 in grado di giocare sia da difensore centrale che da centrocampista, secondo quanto raccolto da Fcinter1908 sarebbe ormai a un passo dal Como. Ragazzo dotato di senso della posizione e grande leadership (lo dimostra la fascia da capitano indossata con la formazione U15 nerazzurra), già nel giro delle Nazionali giovanili, era arrivato a Interello nell'estate del 2020: a breve il suo trasferimento in riva al lago potrebbe concretizzarsi. Una sorta di ritorno a casa per lui, nato a San Fermo della Battaglia, comune proprio della provincia comasca.
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