È cominciato con una vittoria per 2-0 contro la Serbia l'Europeo U19 dell'Italia. Subito protagonista Jamali Iddrissou: l'attaccante dell'Inter ha segnato la rete che ha chiuso la partita, regalando i primi 3 punti agli Azzurrini del ct Bollini. Un gol che racchiude tutte le sue qualità principali: scatto in profondità a eludere la marcatura del difensore e freddezza a tu per tu con il portiere.