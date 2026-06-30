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fcinter1908 inter primavera VIDEO / Scatto in profondità e freddezza davanti al portiere: il gol di Iddrissou all’Europeo U19

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VIDEO / Scatto in profondità e freddezza davanti al portiere: il gol di Iddrissou all’Europeo U19

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L'attaccante dell'Inter è stato subito decisivo, segnando la rete del definitivo 2-0 in favore dell'Italia contro la Serbia
Fabio Alampi Redattore 

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È cominciato con una vittoria per 2-0 contro la Serbia l'Europeo U19 dell'Italia. Subito protagonista Jamali Iddrissou: l'attaccante dell'Inter ha segnato la rete che ha chiuso la partita, regalando i primi 3 punti agli Azzurrini del ct Bollini. Un gol che racchiude tutte le sue qualità principali: scatto in profondità a eludere la marcatura del difensore e freddezza a tu per tu con il portiere.

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